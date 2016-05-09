جریان تکفیری مهمترین مسئله جهان اسلام را به حاشیه برد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین رویوران پیش از ظهر دوشنبه در نشست بررسی نقش ناامنی‌های منطقه خاورمیانه در تضعیف جبهه مقاومت که در دانشگاه بیرجند برگزار شد با اشاره به شکست اسرائیل در جنگ با حزب الله، اظهار کرد: این شکست ضربه سنگینی برای اسرائیل بود چراکه آن ها بر این باور بودند که نخستین شکست، پایان اسرائیل است.

وی با بیان اینکه در همین راستا اسرائیلی ها بلافاصله گروهی برای بررسی علت شکست تشکیل دادند، بیان کرد: در این بررسی ها به این نتیجه رسیدند که اسرائیل همچنان از توان نظامی برتری دارد اما توان استفاده از آن را ندارد چراکه طرف مقابل تدبیر جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است.

کارشناس مسائل خاورمیانه، اسرائیل را یکی از مهمترین علل ناامنی در منطقه عنوان کرد و گفت: اسرائیلی ها به این نتیجه رسیدند که با برتری نظامی نمی توانند امنیت خود را حفظ کنند و تنها راه این است که امنیت خود را در ناامنی منطقه دنبال کنند.

رویوران با تاکید بر اینکه بسیار طبیعی است که اسرائیل با نیروهای ناامنی ارتباط دارد، بیان داشت: همه این عوامل به شرایط جدیدی که اسرائیل در آن قرار گرفته، بازمی گردد چراکه اسرائیل برای بقای خود راهی جز گسترش ناامنی در منطقه پیدا نکرده است.

وی به نقش امریکا در ناامنی منطقه اشاره کرد و گفت: آمریکا با ایجاد ناامنی در سطح منطقه سناریویی را به نمایش گذاشته که به مجموعه ای از چالش ها پاسخ دهد و اگر این چالش ها را نشناسیم نمی توانیم نقش آمریکا را درک کنیم.

نماینده جمعیت دفاع از مردم فلسطین با اشاره به چالش های آمریکا از آغاز هزاره سوم تاکنون، عنوان داشت: نخستین چالش امریکا در این دوره حادثه ۱۱ سپتامبر بود که در آن مهمترین قدرت اقتصادی و نظامی مورد هدف قرار گرفت و این موضوع برای آمریکا به عنوان ابر قدرت یک چالش بزرگ بود.

اشغال عراق نفوذپذیری ایران در منطقه را افزایش داد

رویوران، اشغال افغانستان و عراق را دومین چالش پیش روی آمریکا عنوان کرد و افزود: آمریکا بر طرحی تحت عنوان خاورمیانه بزرگ دنبال یک نوع همگرایی بین منطقه بود که ایران مهمترین مانع این امر بود.

وی با بیان اینکه آمریکا با اشغال افغانستان و عراق دنبال این بود که ایران را تحت فشار قرار دهد، بیان داشت: با وجود اینکه آمریکا با هزاران نظامی عراق را اشغال کرده بود اما برای برقراری امنیت در آن متوسل به ایران شد و بنابراین نه تنها نتوانست به ایران ضربه بزند بلکه نفوذپذیری ایران در منطقه را افزایش داد.

کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه با این اتفاق آمریکا به این نتیجه رسید که هیچگاه نباید با ایران در نقطه تقابل قرار گیرد، بیان کرد: بنابراین از سال ۲۰۰۶ آمریکا سناریو را معکوس کرد و با جنگ با حزب الله و جنگ ۳۳ روزه به دنبال این بود که دست ایران در منطقه را قطع کند که با شکست اسرائیل، آمریکا بر آن شد که تقابل با ایران را کنار بگذارد.

گفتگو در بخش هسته ای نتیجه حضور اوباما یا روحانی نیست

رویوران ادامه داد: بنابراین گفتگو در بخش هسته ای نتیجه حضور افراد در قدرت اعم از روحانی یا اوباما نیست بلکه نتیجه تحولات استراتژیک در مقابله های بین دو طرف است.

وی بیداری اسلامی را یکی دیگر از چالش های آمریکا عنوان کرد که تحولات زیادی در منطقه ایجاد کرد، گفت: وجود نیروهای مردمی بسیاری از رژیم های ریشه دار منطقه را متزلزل کرده و نشان داد که مردم بزرگترین بازیگرانی هستند که می توانند هر بن بستی را ممکن کنند.

وی، حمله به سفارت خانه های آمریکا را یکی از مهمترین ویژگی های حرکت بیداری اسلامی دانست و افزود: در بیداری اسلامی یک تضاد جدی بین جامعه در حال حرکت و آمریکا که حامی اصلی تروریست ها بود شکل گرفت که در حمله به سفارت خانه ها خود را به طور کامل نشان داد.

بروز تحولات فکری در منطقه با آغاز بیداری اسلامی

وی با بیان اینکه همچنین یکی از مهمترین مسائلی که با آغاز بیداری اسلامی شکل گرفت، تحولات فکری در منطقه بود، اضافه کرد: مهمترین تحولاتی که در بیداری اسلامی اتفاق افتاد، عبور جامعه اهل سنت از تئوری غلبه بود.

کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به اینکه آمریکا برای عبور از این چالش ها تمامی مراکز مطالعاتی و پژوهشی خود را به کار بست، عنوان داشت: در نهایت این مراکز پیشنهاد براندازی نظام در سوریه را پیشنهاد دادند تا با ایجاد تضاد مذهبی تضاد با آمریکا را به حاشیه ببرند.

وی اضافه کرد: جریان تکفیر، فلسطین را به عنوان مهمترین مسئله جهان اسلام به حاشیه برده است.