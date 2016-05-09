به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله بیاتی در مراسم افتتاح، بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمران شهری قم که قبل از ظهر دوشنبه با حضور شهردار و استاندار قم و جمعی از مدیران استان در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، اظهار داشت: اجرای رمپ و لوپ پروژه بلوار جمهوری سه ماه به طول انجامید و این قابل توجه و تقدیر است. اگر بتوانیم زمان اجرای پروژه‌ها را کاهش دهیم مردم اذیت نمی‌شوند و به اقتصاد مقاومتی نیز کمک کرده‌ایم.

وی عنوان کرد: سال ۹۲ بودجه شهرداری قم ۵۶۰ میلیارد تومان بود که از این میزان ۴۴۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی اختصاص یافت.

رئیس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: ‌ سال 93 نیز بودجه شهرداری قم ۸۴۶ میلیارد تومان بود که ۶۶۰ میلیارد آن برای عمران و سال گذشته از هزار و ۱۱۰۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری، ۸۹۲ میلیارد تومان آن برای عمران و آبادانی شهر قم اختصاص داشت.

وی اضافه کرد: بودجه شهرداری سال جاری هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این میزان برای پروژه‌های عمرانی هزار میلیارد اختصاص یافته است.

بیاتی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا بخشی از ۴۵۰ میلیارد تومان طلب شهرداری از دولت را با واگذاری سهام توسط دولت برطرف شود.

هزینه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی شهرداری برای هر شهروند

رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه شهرداری قم از طریق فروش تراکم و دریافت عوارض نتوانسته درآمد پایداری داشته باشد، گفت: در قانون مردم موظف به پرداخت عوارض‌هایی هستند که در سال ۳۱۱ هزار تومان برای هر نفر پرداخت می‌شود در حالی که شهرداری برای هر شهروند یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه می‌کند.

وی افزود: خدمت به شهر قم فط خدمت به مردم آن نیست بلکه همه زائران به شهر قم چشم دوخته‌اند و خدمت به همه آن‌ها است.