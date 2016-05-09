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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۱۶

استاندار کردستان:

وقوع بسیاری از حوادث ناشی از دخالت های غیرعلمی انسان در طبیعت است

وقوع بسیاری از حوادث ناشی از دخالت های غیرعلمی انسان در طبیعت است

سنندج- استاندار کردستان با اشاره به لزوم حفظ محیط زیست به عنوان یک ضرورت اصلی، عنوان کرد: وقوع بسیاری از حوادث ناشی از دخالت های غیرعلمی و غیرمنطقی انسان در طبیعت است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز دوشنبه در جمع اعضای جوانان، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمردرسنندج با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اهداف جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر تسکین آلام بشری است، گفت:  بسیاری از حوادث در طول تاریخ به دلیل بی توجهی به قوانین طبیعت گریبانگر انسان‌ها شده است.

وی عنوان کرد: جوامع بشری امروز درگیر مسائل و مشقت های فراوانی است که یا براثر حوادث طبیعی، انسانی و یا جنگ ها و منازعات بین المللی و منطقه ای ایجاد شده است.

وی اظهارداشت: متاسفانه در برهه کنونی انسان ها با بیشترین آلام و مشقت در سطح جهان به ویژه منطقه خاورمیانه مواجه شده اند.

استاندار کردستان با بیان اینکه تسکین آلام بشری یکی از ویژگی های است که در فطرت و ضمیر ناخوادآگاه انسان ها وجود دارد، افزود: مهمترین عبادت در عصر حاضر این است که درد و رنج و مصیبتی را از کسی یا جامعه ای کاهش دهیم.

زاهدی بر توجه به سلامت جسمی و روحی وروانی مردم تاکید کرد و گفت: اگر مطالعه دقیقی در ارتباط با وقوع حوادث طبیعی هم چون سیل، زلزله، صاعقه و غیره شود متوجه خواهیم شد که عمده خسارات جانی و مالی ناشی از این حوادث به علت بی توجهی انسان بوده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از حوادث ناشی از دخالت های غیرعلمی و غیرمنطقی انسان در طبعیت است، ادامه داد: بسیاری از حوادث مالی و جانی ناشی از سیل متوجه کسانی بوده که اسکان آنها در مناطق محل عبور آب بوده است.

وی عنوان کرد: امروز جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ به عنوان سازمانی مستقل، عمومی و غیردولتی در دنیا وظیفه تسکین آلام بشری را برعهده دارند.

استاندار کردستان اظهارداشت: به خاطر وضعیت نامناسب جاده های استان و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، شاهد وقوع حوادث جاده ای زیادی در استان هستیم.

کد مطلب 3620681

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