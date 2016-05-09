دستاوردهای ایران در توانمندسازی زنان در عرصه های مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی در نخستین سمپوزیوم مشترک ایران و ژاپن با عنوان «زنان، صلح و توسعه پایدار» ضمن اظهار امیدواری در خصوص استقرار صلح پایدار در جهان افزود: آنچه که در مرکز توجهات جهانی قرار گرفته است، ضرورت مشارکت فعال و مستمر زنان در راستای تحقق تمام اهداف دستور کار ۲۰۳۰ توسعه پایدار و همچنین نگاه ویژه نسبت به نیازهای خاص آنان است البته ایران همواره بر این مهم تاکید داشته است.

مولاوردی خاطرنشان کرد: توجه ویژه نسبت به بهبود وضعیت و توانمندسازی زنان در عرصه‌های مختلف در اسناد بالادستی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، دستاوردهای قابل توجهی را موجب شده است که در این خصوص می توان به رشد چشمگیر حضور زنان و دختران در بخش آموزش به ویژه آموزش عالی اشاره کرد.

وی ادامه داد: در انتخابات اخیر، تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بود؛ ایران همچنین یکی از پیشگامان حوزه بهداشت و سلامت زنان به خصوص در زمینه مبارزه با مرگ و میر مادران و کودکان در منطقه است که اینها همه زمینه رشد در حوزه زنان را فراهم می‌کند.

مولاوردی ادامه داد: تدوین و اجرای برنامه‌های کارآفرینی و توانمندسازی اقتصادی زنان با تمرکز ویژه در زنان سرپرست خانوار و زنان روستایی همواره در کانون توجهات برنامه ریزان و سیاست‌گذاران بوده است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، گفت: همچنین در حوزه تقنینی به منظور رفع خلأهای قانونی و روزآمد کردن قوانین با نیازها و خواست‌های جامعه زنان تلاش‌های فراوانی در دستور کار قرار دارد که البته عزم راسخ دولت یازدهم در این زمینه کاملاً مشهود است.

مولاوردی ادامه داد: در بسیاری از اسناد بین‌المللی در سال‌های اخیر محوریت زنان در برنامه‌های توسعه‌ای مورد تأکید قرار گرفته است و این یک ضرورت اخلاقی است؛ چرا که دستیابی و تحقق حقوق بشر، کرامت و قابلیت‌های گروه‌های متنوع زنان یک نیاز اصلی جهانی عادلانه و متوازن است.

وی خاطر نشان کرد: زنان و دختران در اثر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست آسیب پذیری بیشتری دارند و شواهد بسیاری برای هم افزایی بین عدالت جنسیتی از یک طرف و توازن اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی از طرف دیگر وجود دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان، تصریح کرد: وقتی زنان مشارکت بیشتری در مدیریت عرصه عمومی داشته باشند منابع بیشتری در حوزه انسانی مثل بهداشت کودکان، تغذیه و دسترسی به اشتغال اختصاص داده می شود و همچنین اطمینان از دسترسی زنان به دارایی های کشاورزی و منابع مولد نقش اساسی در کسب امنیت غذایی و معیشت پایدار ایفاء می کند.

مولاوردی افزود: بحث نقش زنان به عنوان عاملان و ذینفعان در توسعه، بار دیگر در زمان تدوین برنامه توسعه‌ای ۲۰۳۰ به طور گسترده مطرح شد، اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار توسط رهبران جهان از جمله رییس جمهوری ایران در سپتامبر ۲۰۱۵ پذیرفته شد.

وی افزود: تا ۱۵ سال آینده کشورها متعهد شده‌اند همه تلاش‌های خود را برای پایان دادن به فقر، مبارزه با نابرابری و مقابله با تغییرات آب و هوایی به کار برند و این اهداف ۱۷ گانه با ۱۶۹ هدف جزئی برپایه پنج ستون مردم، کره زمین، صلح، رفاه و مشارکت بنا شده است که هدف پنجم توسعه پایدار به نقش و توانمندسازی زنان اختصاص دارد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در هدف پنجم توسعه بر چند حوزه تاکید شده است که اطمینان از مشارکت موثر و فرصت های برابر برای مدیریت و رهبری زنان در همه سطوح تصمیم گیری در حوزه سیاسی، اقتصای، عرصه عمومی و رفع تبعیض علیه زنان و دختران از طریق اصلاح و تغییر قوانین و سیاست های ناروا و محو همه گونه خشونت علیه زنان در حوزه عمومی و خصوصی از جمله این تاکیدات است.

وی پایان دادن به رفتارها و سنت‌های آزاردهنده، شناسایی و ارزش گذاری کار خانگی، اطمینان از دسترسی به بهداشت، آموزش و خدمات تکنولوژی‌ها در جهت توانمندسازی زنان و اطمینان از ایجاد فرصتهای برابر برای دسترسی به منابع اقتصادی را از دیگر تاکیدات در هدف پنجم توسعه پایدار عنوان کرد.

مولاوردی گفت: بدون شک دو تمدن کهن ایران و ژاپن، وامدار قدرت سازندگی زنان خود هستند و در طول سالیان متوالی زنان این دو سرزمین از توان، ظرفیت‌ها و قابلیت های ارزشمند خود برای پیشبرد فرهنگ و اقتصاد کشورمان مایه گذاشته‌اند.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هم اکنون برنامه‌ریزی برای ارائه مدلی بومی برای توسعه را آغاز کرده است هر چند برای تحقق کامل آن در زمینه‌های مختلف راهی طولانی در پیش است اما دستاوردهای حوزه زنان و خانواده در مقایسه با کشورهای منطقه نشان می دهد در توسعه و ارتقای استانداردها و سبک زندگی زنان و دختران، اراده بیش از هر عاملی موثر خواهد بود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان خاطرنشان کرد: امروز در جهان شاهد جنبش‌های مردمی و دولتی بسیار ارزشمندی هستیم که برای انسانی کردن توسعه فعالیت می‌کنند و مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر مانند ایدز و انواع سرطان بخصوص برای زنان از این دست است؛ اما این سوال در ذهن ما ایجاد شده است که آیا سرطان برای یک زن یا کودک ایرانی کمتر از یک زن یا کودک با مورد مشابه در آمریکا و اروپا دردناک و مخاطره آمیز است؟

وی ادامه داد: چگونه است که اختلافات سیاسی منجر به تحریم چندین ساله فروش دارو به ایران شده است و جامعه جهانی واکنشی نشان نمی دهد؟. چگونه است که حملات تروریستی در ابعاد محدود در کشورهای اروپایی همین جامعه جهانی را در شوک فرو می برد اما موشک باران هر روزه شهرها، بیمارستان ها و مدارس سوریه و یمن به دست فراموشی سپرده می شود؟. چگونه است نقض فاحش حقوق زنان و دختران در آفریقای مرکزی تحت پوشش رسانه‌ای قرار نمی‌گیرد؟.

مولاوردی در پایان گفت: امیدوارم که دیدگاه ها و رویکردهای صلح دوستانه زنان و مادران بیش از پیش مورد توجه جامعه جهانی قرار گیرد تا مبتنی بر نگاه زنانه و روح مادرانه، خشونت، سلطه، فقر،‌ نابرابری و تخریب محیط زیست مهار شود و جامعه با کنشگری همه مردان و زنان به سوی صلح، ثبات و توسعه پایدار رهنمون شود و همه آحاد بشر بخصوص زنان و کودکان از آن بهره‌مند شوند.