به گزارش خبرنگار مهر، رویا طباطبایی یزدی در نشستی خبری با بیان اینکه رشد نیروی کار بهره وری در سال ۹۳ معادل ۳.۲ درصد و رشد بهره وری سرمایه ۱.۴ درصد بود، افزود: در بنگاه‌های کوچک از نظر آموزش، تجربه و تخصص هیچگونه کمبودی نداریم و مشکلی که در بنگاه‌های متوسط وجود دارد تحریم ها بوده و مشکل مدیریتی نبوده است.

رئیس سازمان ملی بهره وری ادامه داد: برداشتن تحریم ها کار ساده ای نیست و باید نگاه دنیا به ایران تغییر کند که امیدواریم برجام در سال ۹۵ نتایجی را که انتظار داشتیم، محقق کند.

وی گفت: از زمان برنامه چهارم بهره وری یکی از دغدغه های کشور بوده است و از زمانیکه درامدهای نفتی به واسطه تحریم ها و کاهش قیمت کاسته شده به بهره وری در سایر بخش ها توجه شده است. امیدوارم با درک درست مقامات کشور بهره وری جایگاه خود را پیدا کند.

طباطبایی یزدی افزود: با قراردادی که با شرکت‌های خودروسازی جهان بستیم شرط ما این بود که محصولات درصد کیفت بالایی داشته باشند تا قابلیت صدور داشته یابد و فناوری را به داخل ایران بیاوریم.

وی با تاکید بر اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ۱۲ برنامه ملی در نظر گرفته است که طرح ارتقای بهره وری سرمایه، آب و انرژی یکی از این موارد است، افزود: یکی از پروژه هایی که در کمسیون ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام دادیم این است که سیستم کشت باید اصلاح شود و محیط های گلخانه ای و نهال‌ها را در محیط ها پرورش دهیم.

وی افزود: بهره وری در بخش کشاورزی در سال ۹۰ منفی ۱.۵، در سال ۹۱ مثبت ۱۱.۵ درصد و درسال ۹۲ حدود ۸.۷ درصد و سال ۹۳ هم ۵.۱ درصد مثبت بود.

طباطبایی یزدی درباره حقوق نجومی برخی از مدیران هم گفت: نباید این را به تمام مدیران ارجاع داد و حقوق هر فردی باید بر مبنایی کارایی و بهره وری باشد.

رئیس سازمان ملی بهره وری تصریح کرد: فردا زنگ بهره وری در یکی از دبیرستان‌ها به صدا در خواهد آمد.