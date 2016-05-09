سفر سفیر اتریش به ایلام/آمادگی برای سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری ظهر یکشنبه در استقبال از سفیر اتریش در فرودگاه شهدای ایلام اظهار داشت: در هفته های گذشته دیداری با سفیر و مقامات كشور اتریش در تهران داشتیم كه برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف این استان ابراز تمایل كردند.

وی تصریح كرد: در این دیدارها تفاهم هایی در خصوص زمینه های مشترك همكاری تنظیم شد و مقرر شدد سفیر اتریش در ایران برای انعقاد تفاهم نامه نهایی به استان ایلام سفر كند.

عسگری افزود: نوع همكاری شركت های اتریشی سرمایه گذاری در حوزه های انرژی و گردشگری این استان به صورت فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم خواهد بود.

وی با اشاره به سفر سفیر اتریش به ایلام، افزود: در این سفر فرصت های سرمایه گذاری در این استان با حضور مدیران و مسئولان حوزه های مختلف به ایشان معرفی خواهد شد.

معاون استاندار ایلام تاكید كرد: سفیر اتریش در ایران در سفر دو روزه به ایلام از مجتمع پتروشیمی و پالایشگاه گاز ایلام، قلعه تاریخی والی، ایستگاه تلمبه ذخیره ای سد سیمره و شهر تاریخی سیمره در شهرستان دره شهر بازدید می كند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار ایلام گفت: شركت های اتریشی برای سرمایه گذاری در حوزه های انرژی و گردشگری این استان تا سقف ۵۰ میلیارد دلار اعلام آمادگی كرده اند.