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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۲۰

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان بوشهر:

۱۶۰۰ کلاس درس توسط خیرین در استان بوشهر احداث شده است

۱۶۰۰ کلاس درس توسط خیرین در استان بوشهر احداث شده است

بوشهر- مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: خیرین مدرسه ساز تا کنون هزارو ۶۶۷ کلاس درس در قالب ۴۴۱ پروژه در استان بوشهر احداث کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: هم اکنون ۵۰۰ خیر مدرسه ساز در استان بوشهر وجود دارد که تا کنون اقدامات ارزنده ای در این استان انجام داده اند.

وی افزود: نوسازی مدارس تلاش می کند با کمک خیرین تجهیزات و زیرساخت آموزشی مورد نیاز را فراهم کند.

مرادی بیان کرد: در سال گذشته ۸۲ کلاس درس در قالب ۲۱ پروژه  و با اعتبار ۱۵۰میلیارد ریال از سوی خیرین مدرسه ساز در استان ساخته شده و در اختیار آموزش پرورش قرار گرفته است.

وی گفت: امسال نیز ۹۵ کلاس درس در قالب ۶۶ پروژه و با اعتباری بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال در دست اجرا است که انتظار داریم ۱۰ پروژه درمهرماه سال جاری به بهره برداری برسد.

کد مطلب 3620689

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