۱۶۰۰ کلاس درس توسط خیرین در استان بوشهر احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: هم اکنون ۵۰۰ خیر مدرسه ساز در استان بوشهر وجود دارد که تا کنون اقدامات ارزنده ای در این استان انجام داده اند.

وی افزود: نوسازی مدارس تلاش می کند با کمک خیرین تجهیزات و زیرساخت آموزشی مورد نیاز را فراهم کند.



مرادی بیان کرد: در سال گذشته ۸۲ کلاس درس در قالب ۲۱ پروژه و با اعتبار ۱۵۰میلیارد ریال از سوی خیرین مدرسه ساز در استان ساخته شده و در اختیار آموزش پرورش قرار گرفته است.



وی گفت: امسال نیز ۹۵ کلاس درس در قالب ۶۶ پروژه و با اعتباری بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال در دست اجرا است که انتظار داریم ۱۰ پروژه درمهرماه سال جاری به بهره برداری برسد.