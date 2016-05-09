مدافعان حرم الگوی جوانان انقلاب/تولید آثار فرهنگی متناسب گروه سنی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز دوشنبه در جمع اعضای دبیرخانه همایش ملی فرهنگ و سبک زندگی شهدا که قرار است در تبریز برگزار شود، ضمن قرار گرفتن در جریان بسترسازی های صورت گرفته برای اجرای این همایش به بحث و گفتگو در خصوص مسائل فرهنگی این حوزه بویژه لزوم معرفی الگوهای امروزی فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان انقلاب پرداخت.

مدافعان حرم آبرو و الگوی نسل های سوم و چهارم انقلاب

حسین آذرنیا در این دیدار اظهار داشت: دشمن با برنامه های خود برای ممانعت از تربیت نیروهای ایثارگر و شهادت طلب در بین نسل سوم و چهارم انقلاب تلاش های زیادی کرد اما حضور و شهادت فرزندانی از همین نسل در جبهه مقاومت مایه آبرو و الگویی بی بدیل برای هم سن و سالان آنها شده است.

وی ابراز داشت: شهدای مدافع حرم به عینه پاسخ دندان شکنی به یاوه گویی های دشمن دادند و ثابت کردند فرهنگ و سبک زندگی شهدا در بین جوانان ما بیشتر از سایر اقشار جامعه جاری و ساری است.

آذرنیا افزود: اگر بتوانیم ارتباط عاشقانه ای با شهدا برقرار کنیم مطمئنا ارتباط ما با آنان می تواند راهگشا باشد و امروز اگر از گزند برخی کارها در امان مانده ایم به برکت خون شهداست و این عزیزان الگوهای ما هستند و هر کس ادعا می کند الگویی ندارد، باید بداند که او هم در نهانخانه فکر خود متاثر از افکار و کارهای افرادیست که زمانی پز روشنفکری داده اند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با تاکید بر داشتن خروجی در برگزاری چنین همایش هایی گفت: باید سعی کنیم در برگزاری چنین همایشی نسبت به ایجاد راهی برای عینیت بخشیدن به نتایج آن در جامعه و جوانان اقدام عملی صورت دهیم زیرا فرزندان ما نباید با دارا بودن چنین الگوهای ارزشمند و قابل احترامی به دنبال شخصیت ها و قهرمان های ساخته و پرداخته فرهنگ های بیگانه بروند.

آذرنیا افزود: ما به عنوان کسانی که متولی امور فرهنگی در شهر و دیار خود هستیم در قبال آینده جامعه خود مسئولیم و عدم فعالیت در این حوزه و غفلت از الگوهای معنوی موجب می شود تا در پیشگاه خداوند متعال نسبت به سرنوشت مردم خود پاسخگو باشیم.

وی ابراز داشت: امثال حامد جوانی و صادق اکبری از جمله همین جوانانی هستند که در بیداد هجمه های دشمنان و بدخواهان نظام علیه پشتوانه های جوان آن، پا در راهی گذاشتند که ادامه راه شهدای کربلا و شهدای دفاع مقدس بود و مرز فکری خود را با دیگران روشن کردند.

فرهنگ شهدا سرچشمه فرهنگ پویا و سالم جامعه ماست

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز ادامه داد: اگر صحبت امروز همه، فرهنگ است باید بگوییم فرهنگ همین است و اگر دنبال آن نرویم پس باید فرهنگ را در کجا جستجو کنیم؛ فرهنگ شهدا سرچشمه فرهنگ پویا و سالم جامعه ماست.

آذرنیا تصریح کرد: در فرهنگ شهدا عامل بودن به گفته ها رمز موفقیت آنان در نفوذ بر دلها بود و اگر امروز برخی اتفاقات موجب ناراحتی مردم از برخی مسئولان گشته به خاطر عدم اعتقاد و التزام آن دسته از مسئولان به راهی است که مردم را به آن ترغیب می کنند.

وی همچنین گفت: دستگاه های فرهنگی باید الگوهای ساده زیستی، ایثار، فداکاری، تعهد و دیگر موارد را که در شهدا و امام شهدا متبلور بود به مردم و جوانان بشناسانند همچنان که امام راحل(ره) با یک صندلی ساده و خانه محقر سیاست نوینی در معادلات جهانی پی ریزی کردند و شهدا نیز چون ایشان را عامل به فرمایشاتشان می دیدند قدم در راهی که ایشان طرح ریزی کرده بودند گذاشتند.

شهدا مصداق بارز عمل به فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص شعار سال

دبیر اجرایی همایش ملی فرهنگ و سبک زندگی شهدا نیز در این دیدار با ارایه گزارشی از روند کارهای همایش گفت: کلید برگزاری همایش ملی فرهنگ و سبک زندگی شهدا ۲۲ اسفند ۹۴ زده شد و تندیس و نشان این همایش نیز ۲۵ اسفند در حضور استاندار آذربایجان شرقی رونمایی و با نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» درصدد نقش آفرینی این همایش برای تحقق منویات معظم له بر آمدیم.

قدیر فرامرزی ابراز داشت: خوشبختانه با موافقت بنیاد شهید کشور که پس از بررسی اهداف و محورهای این همایش ملی توسط کارشناسان انجام شد، بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی به عنوان دبیرخانه دایمی این همایش در سطح کشور انتخاب شد.

وی افزود: شهدا مصداق بارز عمل به فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص شعار سال هستند و شهدای حال حاضر مدافع حرم نیز در زندگی شخصی خود به این سبک زندگی جامه عمل پوشانده اند.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ادامه داد: پس از مقوله ترویج فرهنگ و سبک زندگی شهدا آن چه مورد توجه ماست و در صدد تولید محتوا در آن حوزه هستیم حوزه کودک و نوجوان است تا با درک ظرایف و پیچیدگی های روحی و روانی این قشر از جامعه نسبت به تولید آثار فرهنگی مرتبط با گروه سنی آنان اقدام کنیم و در این زمینه علاقمند به استفاده از توان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز هستیم.

رئیس کمیته اجرایی همایش ملی فرهنگ و سبک زندگی شهدا نیز در سخنانی گفت: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری از بدو تاسیس تاکنون ارتباط ناگسستنی ای با بنیاد شهید استان در خصوص نشر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت داشته اند و در حال حاضر نیز ادامه دارد.

غلامرضا فرشباف اظهار داشت: از زمانی که فکر برگزاری این همایش به ذهنمان خطور کرده است نفس و همراهی روح شهیدان را در کنار خود حس کرده ایم و در سایه هدایت آنان کارها پیش می رود.

وی افزود: خوشحالیم برای اولین بار در شهر اولین ها تبریز، همایشی با عنوان فرهنگ و سبک زندگی شهدا را در دست اجرا داریم و بزرگانی که در جریان برگزاری این رویداد فرهنگی قرار گرفته اند آن را مورد تمجید و تقدیر قرار داده اند چرا که آغازی برای بازشناسی راه و روش زندگی شهداست.