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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۰۲

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

بازگشایی محور حمیل به ایلام پس از ریزش کوه

بازگشایی محور حمیل به ایلام پس از ریزش کوه

کرمانشاه- مدیر راهداری اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: محور حمیل به ایلام به علت ریزش کوه مسدود شده بود که با تلاش های صورت گرفته این محور بازگشایی شد.

سید زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر، از ریزش کوه در محور حمیل به ایلام طی شب گذشته خبر داد.

وی گفت: پس از اطلاع از این حادثه ۳ اکیپ راهداری به محل اعزام شده و کار بازگشایی مسیر را آغاز کردند.

چشمه خاور افزود: سنگ هایی که ریزش کرده بودند چندین تن وزن داشته اما خوشبختانه خسارت جانی و مالی به دنبال نداشته است.

مدیر راهداری اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: با تلاش های صورت گرفته و با استفاده از بیل مکانیکی پس از چند ساعت موفق به بازگشایی محور شدیم.

چشمه خاور خاطر نشان کرد: محور مذکور دارای ترانشه ای ریزشی و رانشی است که گاه و بیگاه و به ویژه در زمان بارندگی ها شاهد ریزش کوه در آن هستیم.

وی اظهار داشت: پیمانکار پروژه مکلف شده نسبت به رفع نقص در محور مذکور و ایمن سازی راه موارد لازم را انجام دهد.

چشمه خاور در پایان گفت: محور حمیل به اسلام آبادغرب هم اکنون باز است اما رانندگانی که از این محور تردد می کنند بایستی نکات ایمنی را مد نظر داشته باشند.

کد مطلب 3620701

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