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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۱۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

طلب ۱۰۰ میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از بیمه‌ها

طلب ۱۰۰ میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از بیمه‌ها

خرم آباد - رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از طلب ۱۰۰ میلیارد تومانی این دانشگاه از بیمه ها خبر داد.

کوروش ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی لرستان حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از بیمه های استان طلب دارد.

وی با بیان اینکه از این میزان طلب حدود ۸۳ میلیارد تومان آن مربوط به بیمه سلامت است عنوان کرد: ما بقی این طلب نیز مربوط به سایر بیمه ها از جمله تامین اجتماعی، کمیته امداد، نیروهای مسلح، خاص و ... است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان داشت: در مجموع  دانشگاه علوم پزشکی حدود ۲۰ میلیارد تومان از بیمه هایی مانند تامین اجتماعی، کمیته امداد، نیروهای مسلح و ... طلب دارد.

ساکی بر لزوم پرداخت این مطالبات از سوی بیمه های سطح استان تاکید کرد و گفت: به طور حتم این امر در ارائه خدمات بهتر از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان نقش اساسی خواهد داشت.

کد مطلب 3620707

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