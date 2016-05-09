به گزارش خبرگزاری مهر، گالری مس‌نگار به‌عنوان تنها نگارخانه‌‌ تهران که به طور اختصاصی بر هنرهای سنتی و صناعی ایران به خصوص قلم‌زنی تمرکز دارد؛ از روز بیست و چهارم اردیبهشت ماه جاری میزبان یک نمایشگاه گروهی هفت روزه‌ است از هنرمندان قلم‌زن معاصر و با عنوان «تاریخِ در قاب».

در این نمایشگاه گروهی، بیش از شصت تابلو از هنرمندانی چون منصور حافظ پرست، مصطفی میرفخرایی، رضا قادران، مجید بهرامی پور، حبیب آروان، رضا عابدی، محسن براتی، شاپور اکبری، مهدی یزدانی، امیر مالک صالحی، سعید کرمی، محراب دامادی، محمد رضا بصیری ارائه خواهد شد.

در این نمایشگاه، آثار قلم‌زنی شده‌ای برای نمایش برگزیده شده‌اند که گرچه هر کدام نشانه‌ای از خلاقیت و استعداد ذاتی هنرمندی هستند که آن‌ها را خلق کرده‌اند؛ ولی همه‌ی آثار یک ویژگی مشترک و همگون دارند. همه این آثار در قاب خودشان تکه‌ای و گوشه‌ای از سبک‌های مختلف فرهنگ و تاریخ هنر ایران را جاودانه کرده‌اند. گلچین‌پور در ادامه و ضمن اشاره به دغدغه‌ای جدی که در نگارخانه مس‌نگار برای معرفی هنرمندان جوان رشته‌های مختلف هنرهای سنتی ایران جاریست؛ اظهار کرد:

«هنرمندان جوانی که آثارشان در این نمایشگاه ارائه می‌شود، توانسته‌اند با نبوغ و ظرافت خودشان طرح‌های قدیمی و سبک‌های باستانی ایران را ارتقا داده‌ و به لطف شگردهای نوینی چون برجسته‌سازی‌ سه‌بعدی، پیشرفت در فنونی چون شبکه‌کاری، ریزه قلم، سیاه قلم، حکاکی و صد البته با اجراهای بی‌نقص خود، آثار ارزشمند و چشم‌نوازی خلق کنند. ما هم در این نگارخانه تلاش می‌کنیم با معرفی چنین هنرمندانی به علاقمندان و هنردوستان، سهمی در تشویق و حمایت این عزیزان و پرورش نسل تازه‌ای از هنرمندان هنرهای سنتی داشته باشیم.»

نمایشگاه گروهی «تاریخ در قاب» در روز جمعه، بیست و چهارم اردیبهشت ماه، از ساعت ۱۶:۳۰ افتتاح شده و به مدت هفت روز در گالری مس‌نگار واقع در مجتمع پارک پرنس، واحدِ تجاریِ شماره ۵ و به نشانی تهران ـ خيابان ملاصدرا ـ خیابان شیراز شمالی ـ کوچه حکیم اعظم، برپا خواهد بود.