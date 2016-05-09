به گزارش خبرگزاری مهر، مقاله ای با عنوان «بر اساس دین، چه نوعی از توسعه تکنولوژی مطلوب است؟» توسط مصطفی تقوی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف، ارائه می شود.
پرسشی که در جایگاه عنوان مقاله حاضر قرار گرفته است، دست کم بر اساس دو پیش فرض طرح شده است: یک) توسعه تکنولوژی به نوعهای مختلف ممکن است، دو) دین این پتانسیل را دارد که میتوان بر اساس آن، نوع مطلوب توسعه تکنولوژی را تعریف کرد. احتمالاً برای بسیاری، قبول هر دو پیشفرض دشوار به نظر آید. در این مقاله تلاش شده است که در دفاع از پیشفرض نخست، دلیل اقامه شود و با جمع آوری شواهدی از جهانبینی و ارزشهای دینی، پیش فرض دوم موجه گردد. در نهایت تلاش شده است که گزارههای منجر به راهبرد(Strategy) مبتنی بر دین در خصوص توسعه تکنولوژی تبیین گردد.
لازم به ذکر است این ارائه مقاله چهارشنبه، ۹۵/۲/۲۲، ساعت ۱۳:۳۰، در تالار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.
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