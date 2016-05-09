به گزارش خبرگزاری مهر، مقاله ای با عنوان «بر اساس دین، چه نوعی از توسعه تکنولوژی مطلوب است؟» توسط مصطفی تقوی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف، ارائه می شود.

پرسشی که در جایگاه عنوان مقاله حاضر قرار گرفته است، دست کم بر اساس دو پیش­ فرض طرح شده است: یک) توسعه تکنولوژی به نوع­های مختلف ممکن است، دو) دین این پتانسیل را دارد که می­توان بر اساس آن، نوع مطلوب توسعه تکنولوژی را تعریف کرد. احتمالاً برای بسیاری، قبول هر دو پیش­فرض دشوار به نظر آید. در این مقاله تلاش شده است که در دفاع از پیش­فرض نخست، دلیل اقامه شود و با جمع آوری شواهدی از جهان­بینی و ارزش­های دینی، پیش ­فرض دوم موجه گردد. در نهایت تلاش شده است که گزاره­های منجر به راهبرد(Strategy) مبتنی بر دین در خصوص توسعه تکنولوژی تبیین گردد.

لازم به ذکر است این ارائه مقاله چهارشنبه، ۹۵/۲/۲۲، ساعت ۱۳:۳۰، در تالار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.