تعمد آمریکا در عدم شفاف سازی قوانین نظامی حضور در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کارشناسان و مشاوران آمریکایی ناظر بر عملیات نیروهای ویژه آمریکایی مستقر در افغانستان به دنبال درگیری هایی که سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) به سقوط موقت شهر «قندوز» به دست نیروهای طالبان منجر شد، همواره در خصوص دامنه دخالت نظامیان آمریکایی در عملیات های رزمی دچار سردرگمی بوده اند.

اما گزارش ۷۰۰ صفحه ای پنتاگون که گوشه هایی از آن از طبقه بندی اسناد محرمانه خارج شده، نشان می دهد که واشنگتن از روی عمد از شفاف سازی قوانین نظامی در زمینه دامنه مشارکت سربازان آمریکایی در عملیات هایی که نیازمند مداخله مستقیم است طفره می رود.

مطابق با این گزارش، حتی برخی از نیروهای زمینی آمریکا نیز از قوانین بی اطلاع هستند و همین موضوع ماموریتی را که ظاهرا برای بازگرداندن ثبات به افغانستان به ایشان محول شده با خطر ناکامی مواجه می سازد.

به گفته منتقدین، سردرگمی در باب این مسئله از مصلحت سیاسی ناشی می شود چراکه رهبران آمریکا دوست دارند به اسم کمک به نیروهای محلی برای مبارزه با طالبان، حضور نظامی در افغانستان را مستشاری جلوه دهند.

به گفته یک منبع آگاه، هیچ یک از کشورهای غربی نمی خواهند به این مسئله که اوضاع افغانستان روز به روز بدتر می شود و سربازان آنها عملا هر روز در شرایط درگیری مستقیم قرار می گیرند، اقرار کند.