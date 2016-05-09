به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر ظهر دوشنبه در نشست مشترک شورای مدیران کمیته امداد و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که با حضور معاون فرهنگی کمیته امداد کشور برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مصوبات کمیته پیشگیری شورای هماهنگی استان اجرای دوره آموزشی کوتاه مدت شش ساعته برای ۱۹ هزار و ۱۵۴ نفر از فرهنگیان استان بود.

وی افزود: این دوره آموزشی با رویکرد مبارزه با آسیب های اجتماعی و مواد مخدر برای هفت هزار و ۵۸۲ معلم زن و ۱۱ هزار و ۵۷۲ معلم مرد برگزار شد.

رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان به برگزاری جشنواره نوجوان سالم در استان اشاره کرد و گفت: این جشنواره سال گذشته با هدف ارتقاء فرزند پروری مثبت و ترویج شیوه های زندگی سالم برگزار شد.

کریمی فر به اجرایی نشدن یکی از مصوبات سال گذشته کمیته پیشگیری از اعتیاد استان اشاره کرد و افزود: بنا بود شهرداری خرم آباد مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای تجهیز نمایشگاه دائمی پیشگیری از اعتیاد در شهر خرم آباد اختصاص دهد که تا کنون این امر محقق نشده است.

وی برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه برای ۵۰ نفر از مدرسین استان را از برنامه های کمیته یشگیری استان در شهریور ماه سال گذشته دانست و اضافه کرد: همچنین این کمیته نسبت به تهیه نقشه خطرپذیری استان اقدام کرده که جامعه هدف این نقشه دانش آموزان متوسطه اول و دوم استان بود که در مهر ماه سال گذشته در ۳۹۶ آموزشگاه استان اجرایی شد.

رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان به تهیه و توزیع ۳۰ هزار جلد کتابچه پیشگیری از آسیب های اجتماعی بین ۲۸ هزار فرهنگی استان طی سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در راستای برنامه های پیشگیری از اعتیاد استان ۳۰۰ جلد کتابچه آموزشی بین خانواده دانش آموزان توزیع شد.

کریمی فر گفت: اجرای طرح آموزش مهارت های مراقبت از خود برای دانش آموزان دوره ابتدایی در ۳۶ مدرسه استان و اجرای طرح آموزش مهارت های مقابله ای در ۳۶ مدرسه دوره متوسطه اول استان از دیگر برنامه های سال گذشته کمیته پیشگیری استان بوده است.

وی بیان داشت: تهیه و توزیع بسته های آموزشی پیشگیری از اعتیاد بین اولیاء و کارکنان مدارس استان در سال گذشته صورت گرفته که در این زمینه حدود ۲۰۵ هزار قلم پوستر، سی دی آموزشی، کتابچه و ... بین دانش آموزان، اولیاء و کارکنان مدارس توزیع شد.

کریمی فر گفت: بنا داریم در سال جاری برنامه های حوزه فرهنگی و پیشگیری استان را ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش دهیم.