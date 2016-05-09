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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۲۸

مدیرکل تعزیرات استان البرز خبر داد:

پلمپ ۵ رستوران در محور کرج - چالوس به دلیل تخلف بهداشتی

پلمپ ۵ رستوران در محور کرج - چالوس به دلیل تخلف بهداشتی

کرج - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از پلمب پنج رستوران در محور کرج - چالوس به سبب عدم رعایت بهداشت خبر داد.

علی اکبر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر از پلمب پنج رستوران در محور کرج - چالوس خبر داد و اظهار کرد: این امر به سبب عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی انجام شد.

وی با اشاره به برگزاری گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان البرز ویژه نظارت بر رستوران های محور کرج - چالوس افزود: این گشت با حضور رئیس شعبه چهارم، رئیس اتاق اصناف استان البرز، رئیس بازرسی اصناف، رئیس پلیس اماکن و بازرسین اصناف، بهداشت و کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در پایان تصریح کرد: این اکیپ طی بازرسی از رستوران های جاده کرج - چالوس پنج رستوران را به علت عدم رعایت موازین بهداشتی و استفاده از مواد فاسد شدنی و تاریخ گذشته پلمب و پرونده برای متخلفین تشکیل شد.

کد مطلب 3620721

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