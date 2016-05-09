۶۰ درصد جمعیت لرستان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

مریم آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد جمعیت استان لرستان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

وی مجموع بیمه شده های بیمه سلامت در لرستان را یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر عنوان کرد.

مدیر کل بیمه سلامت لرستان بیان داشت: از این تعداد بیش از ۲۵۰ هزار نفر بیمه شده جدید در لرستان هستند که طی دو سال اخیر به جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت لرستان اضافه شده اند.

آزادی به موسسات طرف قرار داد بیمه سلامت در لرستان اشار کرد و گفت: در حال حاضر ۶۳۳ موسسه تشخیصی و درمانی با بیمه سلامت لرستان طرف قرار داد هستند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۱۳ موسسه بهداشتی و درمانی نیز با بیمه سلامت لرستان همکاری دارند و طرف قرار داد این بیمه در استان هستند.