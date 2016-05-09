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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۲۶

مدیر کل بیمه سلامت لرستان:

۶۰ درصد جمعیت لرستان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

۶۰ درصد جمعیت لرستان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

خرم آباد - مدیر کل بیمه سلامت لرستان گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد جمعیت این استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

مریم آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد جمعیت استان لرستان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

وی مجموع بیمه شده های بیمه سلامت در لرستان را یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر عنوان کرد.

مدیر کل بیمه سلامت لرستان بیان داشت: از این تعداد بیش از ۲۵۰ هزار نفر بیمه شده جدید در لرستان هستند که طی دو سال اخیر به جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت لرستان اضافه شده اند.

آزادی به موسسات طرف قرار داد بیمه سلامت در لرستان اشار کرد و گفت: در حال حاضر ۶۳۳ موسسه تشخیصی و درمانی با بیمه سلامت لرستان طرف قرار داد هستند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۱۳ موسسه بهداشتی و درمانی نیز با بیمه سلامت لرستان همکاری دارند و طرف قرار داد این بیمه در استان هستند.

کد مطلب 3620724

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