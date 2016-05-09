جزئیات سرقت مسلحانه طلافروشی گالیکش اعلام شد/ رونمایی از سارقان

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۲۰ و ۵۵ دقیقه سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه، مرکز فوریت های پلیسی خبر یک فقره سرقت مسلحانه در خیابان اصلی شهرستان گالیکش را به نیروی انتظامی استان گلستان مخابره کرد که بر اثر این حادثه، یک باب مغازه طلافروشی مورد دستبرد سارقان نیروی مسلح قرار گرفت و مقادیر قابل توجهی از طلا به سرقت رفت.

پس از اطلاع پلیس، انتظامی شهرستان گالیکش وارد عمل شد و از طریق سامانه های ارتباطی بین رده های پلیس، تمامی مراکز انتظامی استان در حالت آماده باش قرار گرفتند و حادثه را پیگیری کردند.

سارقان پس از سرقت به سمت شهرستان کلاله در شرق گلستان متواری شدند و در پی خروج از استان بودند که در یکی از روستاهای اطراف، یگان انتظامی در کلاله با آنها روبه رو می شود. در این لحظات، درگیری مسلحانه ای میان سارقان و ماموران رقم خورد و سارقان دست به اسلحه بردند که با واکنش ماموران همراه شد که در این درگیری ها یکی از سارقان به شدت مجروح شد.

باتوجه به تاریکی هوا و شرایط جغرافیایی منطقه، سارقان از محل فرار کرده و عازم مازندران و تهران شدند.

چهار روز پس از این حادثه، نیروی انتظامی استان سمنان، در پلیس راه سمنان به دامغان به خودروی این سارقان مشکوک شدند و سارقان که این موضوع را متوجه شدند برای مقابله با مامورین اعلام آمادگی نشان دادند که با هوشیاری ماموران حاضر در صحنه پیش از آنکه بتوانند از اسلحه استفاده کنند، دستگیر شدند.

پس از بازرسی خودرو، یک قبضه سلاح کلاشینکف، دو قبضه سلاح کلت کمری، سه قبضه نارنجک و تعداد ۱۶۴ تیر فشنگ و مقدار ۱۳ کیلو و ۱۰۰ گرم طلا که مربوط به طلافروشی شهرستان گالیکش بوده از سارقان کشف شد.

پس از انجام هماهنگی قضایی با دادستان گالیکش و مقامات قضایی استان سمنان، نیروی انتظامی گلستان به محل دستگیری اعزام شدند و سه متهم را تحویل گرفتند.

البته مستندات از شراکت چهار نفر در صحنه وقوع حادثه حکایت دارد که بر اساس اعتراف این متهمان، یکی از هم دستان آنها بر اثر شدت جراحات وارد شده فوت کرده که صحت این موضوع از سوی نیروی انتظامی در حال بررسی است.