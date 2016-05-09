کتاب شورآفرینان دفاع مقدس منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که گفت‌وگوهایی است با سیزده چهره‌ی ماندگار دوران دفاع مقدس از جمله حاج صادق آهنگری(آهنگران)، غلامعلی‌کویتی پور، سعیدحدادیان، غلام‌حسین فخری، حمید سبزواری، مرحوم حبیب‌اله معلمی، مرحومه سیمیندوخت وحیدی، پرویزبیگی‌حبیب‌آبادی، علیرضا قزوه، حجت‌الاسلام علی ثمری و حاج مهدی منصوری. در این کتاب ضمن معرفی این چهره‌های حماسه سرا و حماسه خوان و بیان بخشی از خاطرات شنیدنی آن‌ها، به بررسی چگونگی ساخت و اجرای حماسه‌خوانی‌ها در آن دوران پرشکوه از زبان مصاحبه شونده‌ها پرداخته است.

این اثر که بخشی از تاریخ شفاهی دفاع مقدس است، هشت سال پیش تدوین و آماده چاپ شده است؛ بنابراین، عکس‌های هشت سال پیش مصاحبه شونده‌ها را در خود دارد که در جای خود قابل توجه است. این تاریخ شفاهی، بعد از این سال‌ها منتشر شده تا حس و حال تاریخی آن مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد. مخصوصاً با وفات استاد معلمی، مصاحبه ایشان ماندگارترین اثر این کتاب است.

شورآفرینان دفاع مقدس از ارزیابی شورای کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذشته و به عنوان کتاب ارزشمند معرفی شده است.

این اثر با قلم نویسندگان فرشته امیری و ایرج گلشنی با پژوهشی میدانی نگارش شده و در ۳۸۵ صفحه در قطع رقعی به وسیله انتشارات آریوحان منتشر و مورد حمایت دفتر امور ایثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز قرار گرفته تا با پنجاه درصد تخفیف و با قیمت ۱۰۰۰۰۰ ریال به دست علاقه‌مندان دوران با شکوه دفاع مقدس برسد.