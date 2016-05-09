بازدید ۸۵ هزار نفر از مناطق عملیاتی غرب کشور طی اردیبهشت ماه

سرهنگ علی یوسفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از آغاز اردوهای راهیان نور در سال ۹۵ تا کنون ۸۵ هزار نفر از سراسر کشور از مناطق عملیاتی غرب کشور بازدید کرده اند.

وی با اشاره به افتتاح المان یادمان بازی دراز همزمان با مراسم بزرگداشت این عملیات در ارتفاعات سرپلذهاب با حضور مسئولان کشوری و لشکری طی اردیبهشت ماه امسال، افزود: بیش از ۲۵ هزار نفر امسال در مراسم صعود سراسری به ارتفاعات بازی دراز مشارکت داشتند.

مسئول اردویی راهیان نور سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، خاطر نشان کرد: سال گذشته نیز بیش از ۸۵۰ هزار نفر در قالب کاروان های راهیان نور و به منظور تجدید میثاق با آرمان های شهدا و انقلاب در مناطق عملیاتی غرب کشور حضور یافتند.

یوسفی راد خاطر نشان کرد: بیشترین بازدیدها از مناطق عملیاتی مرصاد، بازی دراز، شهید بهشتی، گیلانغرب و ... صورت گرفته است.

وی همچنین از اعزام ۵۳ هزار کرمانشاهی به مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور طی سال گذشته خبر داد و افزود: از این تعداد ۳۰ هزار نفر در قالب طرح آمادگی دفاعی دانش آموزان و ۲۰ هزار نفر در قالب بخش راهیان نور عمومی به مناطق مذکور اعزام شده اند.

یوسفی راد یادآور شد: همچنین طی سال گذشته قریب به ۹۰ شب رزم نمایش فرهنگی «با افلاکیان» برای بازدیدکنندگان اجرا شد که با توجه به استقبال ها بسیار ارزشمند و اثربخش واقع شد.