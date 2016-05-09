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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۴۶

مدیر کل مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور:

یک سوم مدارس کشور نیازمند نوسازی هستند

یک سوم مدارس کشور نیازمند نوسازی هستند

بوشهر- مدیر کل مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: یک سوم مدارس کشور نیازمند نوسازی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جعفری ظهر دوشنبه در جشنواره خیرین مدرسه ساز استان بوشهر اظهار داشت: گسترش فرهنگ کار خیر در جامعه، بهسازی و مقاوم سازی مدارس از اهداف برگزاری چنین جشنواره های است .

وی افزود: با وجود تمام اقداماتی که در زمینه مدرسه سازی در کشور انجام شده اما هنوز تا رسیدن به عدالت آموزشی فاصله زیادی وجود دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر یک سوم مدارس کشور مقاوم سازی نشده و اگر زلزله ای اتفاق بیفتد دانش آموزان ما در خطر هستند.

جعفری بیان کرد: خیلی از مدارس کشور استیجاری هستند و هنوز در پروژه های مسکن مهر با وجود احداث مسکن، مدرسه ای در جوار این مجتمع ها ساخته نشده است.

وی گفت: در حال حاضر بسیاری از مدارس کشور نیازمند بهسازی و نوسازی هستند که حضور خیرین برای بهسازی این مدارس ضروری است.

وی یاد آور شد: میزان تعهدات خیرین مدرسه ساز در اولین جشنواره در سال ۷۷ بالغ بر ۱۷میلیارد تومان بوده که این میزان در سال ۹۴ به ۷۵۰میلیارد تومان افزایش یافته است.


جعفری گفت: برای ثبت تعهدات خیرین سامانه ای در سازمان ایجاد شده که این تعهدات را ثبت و اجرای آنها را پیگیری می کنند.

کد مطلب 3620741

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