هر ۴۰شاخه گل باید به اندازه یک بشکه نفت درآمد ایجاد کند

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران با حضور معاون خدمات شهری شهرداری تهران، رییس شورای شهر، مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران و برخی از اعضای شورای شهر پایتخت در محل بوستان گفتگو برگزار شد.

مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم با اشاره به اینکه گل جزو صنایع تحریمی نیست و می توانیم صادرات خوبی را در این زمینه داشته باشیم، گفت: فرهنگ سازی در زمینه گل و گیاه باید در دستور کار قرار گیرد چرا که شهرداری تهران با مشقت و سختی فراوانی فضای سبز را نگه می دارد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه سطح آبهای زیرزمینی ما از ۳۰ متر به ۱۳۰ متر رسیده است، افزود: این در حالی است که مقداری از آب آشامیدنی ما نیز از آب های زیرزمینی تامین می شود که در کنار این موارد باید فضای سبز را نیز با این آب نگهداری کنیم. فرهنگ تربیت گل و گیاه و درخت باید تقویت شود. در این خصوص شهرداری تهران باید تعداد باغات و فضای سبز راگسترش دهد اما آن چیزی که مهم است همکاری شهروندان در این باره است .

وی با ابراز امیدواری از این که نمایشگاه گل و گیاه می تواند فرهنگ استفاده از گل را در کشور و شهر تهران به وجود آورد، خاطرنشان کرد: در گذشته همه مردم در جلوی خانه هایشان درخت می کاشتند که باید این موضوع را همچون گذشته ادامه داد.

علی محمد مختاری نیز در افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران با بیان اینکه اقلیم کشور ایران به دلیل برخورداری از آب و هوایی متنوع می تواند گل و گیاه زینتی تولید کند، گفت: در صورت توجه و گسترش تولید در بازار می توانیم این مهم را برآورده کنیم. به گونه ای که کشورهای همسایه درحد کشورهای اروپایی نیز این کار را انجام داده اند. با توجه به صادرات و توسعه و ایجاد اشتغال می توان در چارچوب رهنمودهای رهبری و در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل می توان فرصتی ارزنده را به وجود آورد .

وی با بیان اینکه اشتغال بیش از ۱۰۰هزار نفر ۲۰هزار تولیدکننده گل و گیاه را در کشور به وجود آورده است، خاطرنشان کرد: در صادرات گل و گیاه این موضوع رقم ناچیزی است که باید در حمل ونقل و بسته بندی گل و گیاه توجه بیشتری داشته باشیم. این در حالی است که در اوایل انقلاب اسلامی کمتر از دوهزار تولید کننده داشتیم و با کمک دولت باید از صنعت گل و گیاه حمایت شود .

مدیرعامل سازمان بوستان ها با بیان اینکه با توجه به گونه های گیاهی که در کشور داریم می توانیم حضوری به موقع را در بازارهای جهانی رقم بزنیم، یادآورشد: احداث گلخانه های مدرن و جایگزین کردن آنها با گلخانه های سنتی، مدیریت زراعی و کنترل آب ها ، حمایت از محققین و تولیدکنندگان گل و گیاه و همچنین فراهم کردن وسایل سریع برای حمل ونقل گل می تواند به این موضوع کمک شایان توجهی کند.

مختاری با اشاره به ۷۵بوستان در اوایل انقلاب اسلامی یادآورشد: امروز دوهزارو ۱۷۱ بوستان محله ای، منطقه ای و فرامنطقه ای داریم. کمربند سبز شهر تهران از ۵هزار هکتار به ۳۸ هزار و ۷۰۰ هکتار رسیده است که تا پایان برنامه پنج ساله دوم شهر تهران به پنجاه هزار هکتار خواهد رسید. این در حالی است که در آستانه فصل بهار در ۴۰ بوستان پایتخت، جشنواره گل های لاله برگزار شد.

مجتبی عبداللهی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران نیز با اشاره به حضور ۳۰۰ تولیدکننده داخلی و ۳۰ تولیدکننده خارجی تولید گل و گیاه در چهاردهمین نمایشگاه گل و گیاه تهران تصریح کرد: هر سال شاهد حضور فعال تر نماشگاه گل و گیاه هستیم. این در حالی است که نمایشگاه فصلی نیز درنیمه دوم هر سال برگزار می شود .از آنجایی که از ۱۴ اقلیم شناخته شده در دنیا ۱۲ اقلیم در کشور ما وجود دارد ، توانسته ایم با وجود آب و هوای نیمه خشک شهر تهران شاهد زبان زد بودن سرانه فضای سبز درپایتخت باشیم .

وی فضای سبز شهر تهران را آبروی پایتخت دانست و ادامه داد: بیش از ۱۵ هزار کارگر، فضای سبز تهران را نگهداری می کنند. شهرداری تهران در برخی مواقع مورد بی مهری قرار می گیرد چرا که اشتباه یک مالک یا شهروند به گردن شهرداری تهران است.

عبداللهی با بیان اینکه برپایی نمایشگاه گل و گیاه ماموریت شهرداری تهران نیست، گفت: به جهت اهمیت گل این نمایشگاه برپا می شود. چرا که گل مشارکت ، دوستی ، همدلی و همچنین ارتباط عاطفی را بین افراد به وجود می آورد .

معاون شهردار تهران سرانه مصرف گل در طول یک سال را برای هر فرد در کشور ۱۰ شاخه عنوان کرد و یادآورشد: این در حالی است که این میزان در کشورهای دیگر ۱۵۰ شاخه و به عبارت دیگر ۱۵ برابر کشور ماست. ۲۵ میلیارد دلار صادرات گل در دنیاست اما متاسفانه دو درصد آن در کشور ما سهم بازار جهانی است که کشورهای فقیری همچون زیمباوه در صادرات گل از ما جلوتر هستند .

وی با اشاره به اینکه هر ۴۰شاخه گل باید به اندازه یک بشکه نفت برای ما درآمد داشته باشد، خاطرنشان کرد: در این باره دولت باید توجه بیشتری به این موضوع کند تا درآمدزایی و ارزآوری بیشتری را در این زمینه داشته باشیم. اگر از یک تولیدکننده حمایت شود در آینده ای نه چندان دور در بحث تولید گل موفق خواهیم شد. چرا که تنها کشوری هستیم که هزار و ۸۰۰ گونه تولید گل و گیاه داریم و کشور ما در صادرات گل قدمت ۹۰ ساله دارد.