برترین محققان و دانشمندان دانشگاه بقیه الله معرفی شدند

به گزارش خبرنگار، هفتمین جشنواره علمی تحقیقاتی علوم پزشکی سپاه (باقرالعلوم)، صبح امروز در دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله با حضور دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، معاون آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح و معاون تحقیقات و فناوری این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم از برگزیدگان حوزه علوم پزشکی که در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی فعالیت می کنند تقدیر شد.

دکتر عباسعلی ایمانی فولادی، «برگزیده بخش پژوهشی دانشگاه»، دکتر سیدمحمدحسین کلانتر معتمد، «برگزیده بخش علوم بالینی»، دکتر محمدکریم بهادری، «برگزیده بخش علوم پایه»،

داوود اسماعیلی، «برگزیده بیشترین رشد پژوهشی»، سعید نوری، «برگزیده محقق غیر هیات علمی»، دکتر سعید موید علویان، «برگزیده بیشترین تعداد ارجاعات ۲۰۱۴ »، دکتر حسن باقری، «نفر اول اعضای هیات علمی با سابقه کمتر از ۵ سال»، مهندس علی آقاکثیری و دکتر علی ابراهیمی در بخش «شرکت دانش‌بنیان برگزیده»، دکتر خدابخش احمدی به دلیل انتخاب «برترین مرکز تحقیقاتی دارای بیشترین رشد پژوهشی در سال گذشته» از برگزیدگان هفتمین دوره جشنواره علمی تحقیقاتی علوم پزشکی سپاه بودند.

همچنین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بقیةالله به عنوان برترین مرکز بالینی در حوزه پژوهشی انتخاب شد. در این جشنواره همچنین از دکتر سیدفاضل نبوی و دکتر سیدمحمد نبوی به عنوان دانشمندان یک درصد برتر جهان تقدیر شد.