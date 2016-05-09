تخفیف ۵۰ درصدی آثار مرتبط با ائمه(ع) در غرفه امام حسین(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، یدالله سعدی مدیر غرفه امام حسین (ع) با اشاره به آثار این غرفه در نمایشگاه کتاب امسال، گفت: در این نمایشگاه کتاب‌های ناشران که به نام امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل (ع) و امام سجاد (ع) منتشر شده است، با تخفیف پنجاه درصدی به بازدیدکنندگان عرضه می‌شود.

وی از برنامه‌های غرفه امام حسین (ع) درروز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه به مناسبت ولادت امام حسین (ع) خبر داد و گفت: در این روز پنج هزار آب معدنی به همراه بسته خوراکی به بازدیدکنندگان اهداء می‌شود.

به گفته وی، غرفه امام حسین (ع) در سالن ناشران عمومی (سالن C) برپا است. همچنین پرچم گنبد امام حسین (ع) بر غرفه مذکور نصب شده است. این غرفه با مشارکت و همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل به فعالیت می‌پردازد.

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت ماه با شعار «فردا برای خواندن دیر است...» در شهرآفتاب برگزار می شود. مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب واقع دراتوبان خلیج فارس، روبروی حرم مطهر(ره) قرار دارد.