به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،‌ «لو کانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه اظهار داشت که چین از تقویت روابط دو جانبه روسیه و ژاپن خشنود است.

لازم به ذکر است که این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین به گفتگوهای نه چندان معمول میان «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن در شهر سوچی اشاره دارد. این گفتگوها جمعه گذشته حول دامنه وسیعی از موضوعات سیاسی، اقتصادی و بین المللی صورت گرفت.

لو کانگ در گفتگو با خبرنگاران در خصوص دیدار پوتین و آبه اظهار داشت که چین از افزایش مداوم تماسهای دو جانبه میان روسیه و ژاپن استقبال می کند.

این سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرد که پکن همواره روسیه و ژاپن را به عنوان همسایگان مهم خود و همچنین دو قدرت بزرگ در منطقه آسیا- پاسفیک در نظر می گیرد.