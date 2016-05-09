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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

چین از تقویت روابط روسیه- ژاپن استقبال می‌کند

چین از تقویت روابط روسیه- ژاپن استقبال می‌کند

طبق اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین،‌ این کشور از افزایش روابط دو جانبه روسیه و ژاپن استقبال می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،‌ «لو کانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه اظهار داشت که چین از تقویت روابط دو جانبه روسیه و ژاپن خشنود است.

لازم به ذکر است که این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین به گفتگوهای نه چندان معمول میان «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن در شهر سوچی اشاره دارد. این گفتگوها جمعه گذشته حول دامنه وسیعی از موضوعات سیاسی، اقتصادی و بین المللی صورت گرفت.

لو کانگ در گفتگو با خبرنگاران در خصوص دیدار پوتین و آبه اظهار داشت که چین از افزایش مداوم تماسهای دو جانبه میان روسیه و ژاپن استقبال می کند.

این سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرد که پکن همواره روسیه و ژاپن را به عنوان همسایگان مهم خود و همچنین دو قدرت بزرگ در منطقه آسیا- پاسفیک در نظر می گیرد.

کد مطلب 3620763

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