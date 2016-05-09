تحقق ۱۰۰ درصدی اعتبارات حوزه فرهنگی و پیشگیری مواد مخدر لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آقامیرزایی ظهر دوشنبه در نشست مشترک شورای مدیران کمیته امداد و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که با حضور معاون فرهنگی کمیته امداد کشور برگزار شد، به تحقق ۱۰۰ درصدی اعتبارات حوزه فرهنگی و پیشگیری استان در سال ۹۴ اشاره کرد و اظهار داشت: تنها دو استان لرستان و تهران موفق شدند تا پایان سال ۹۴ اعتبارات حوزه فرهنگی و پیشگیری خود را دریافت کنند.

وی به اولویت های سال ۹۵ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان اشاره کرد و بیان داشت: مقابله با عرضه مواد مخدر، ارتقاء فرهنگ پیشگیری از اعتیاد، درمان اعتیاد و مدیریت اقدام و عمل در حوزه مبارزه با مواد مخدر از برنامه های سال جاری شورای هماهنگی استان خواهد بود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با اشاره به اینکه عملکرد مثبت نیروی انتظامی در بحث مقابله باعث کاهش تولید و توزیع شیشه در کشور شد، افزود: کاهش تولید شیشه باعث افزایش قیمت آن و روی آوردن مصرف کنندگان به سمت تریاک شده است و این امر موجب شده سوداگران مرگ هر ماده خطرناکی از جمله سرب به تریاک اضافه کنند.

آقامیرزایی بر لزوم اطلاع رسانی در خصوص اضافه کردن سرب به مواد مخدر از سوی سوداگران مرگ تاکید کرد و افزود: مطابق گزارشاتی که سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در هفته گذشته اعلام کرد طی دو ماه گذشته مسمومیت های ناشی از مصرف مواد مخدر آلوده به سرب در کشور بالا رفته که این مواد باعث کاهش عمر فرد می شود.

وی گفت: انتظار داریم فعالیت کلینیک ها در حوزه درمان تغییر کند تا افرادی که دچار آسیب شده اند بتوانند به جای مصرف مواد مخدر از داروی مخدر استفاده کنند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان خواستار اعتبار ویژه به کمیته پیشگیری و فرهنگی اعتیاد استان از سوی معاون فرهنگی کمیته امداد کشور شد و افزود: همچنین لازم است اعتباری برای اشتغال بهبودیافتگان از اعتیاد که تحت پوشش کمیته امداد هستند در نظر گرفته شود.