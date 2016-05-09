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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۵۷

مدیر‌کل میراث‌فرهنگی استان زنجان:

برخورد تخصصی باگردشگری در ایران اتفاق نمی‌افتد

برخورد تخصصی باگردشگری در ایران اتفاق نمی‌افتد

زنجان - مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان با تاکید بر اینکه برخورد تخصصی با گردشگری در ایران اتفاق نمی‌افتد، گفت: صنعت گردشگری عامل مهم در زمینه تولید ثروت است.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل فرهنگسرای امام خمینی (ره) شهر زنجان بابیان اینکه باید نگاه‌ها به سمت صنعت گردشگری اصلاح شود، ادامه داد: داشتن نگاه تخصصی به صنعت گردشگری به‌عنوان یک اصل مهم در برنامه‌ریزی‌ها موردتوجه باشد.

وی ادامه داد: برخورد تخصصی با گردشگری اتفاق نمی‌افتد و همچنین نبود تیم برند در گردشگری دولت را به‌زحمت انداخته است، از این‌رو دولت به دنبال ساخت دستگاه‌های نظارتی است ولی با تعریف یک برند خودنظارتی، جای نظارت‌های دولت را خواهد گرفت.

رحمتی توزیع متوازن گردشگری در کل کشور را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد: یکی از برنامه‌ریزی‌هایی که کشورهای پیشرفته دارند این است که گردشگری را در تمام منطقه توزیع می‌کنند ولی متأسفانه در ایران این توزیع اتفاق نمی‌افتد و هم‌زمانی و هم‌مکانی بودن در کشور اتفاق نمی‌افتد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان با تأکید بر اینکه توجه به صنعت و گردشگری باعث ایجاد ثروت می‌شود، افزود:  گردشگری در داخل کشور زمانی اتفاق می‌افتد که افراد با پس‌انداز خانوادگی خود قصد سفر داشته باشند و گردشگری با پس‌انداز خانواده‌ها اتفاق می‌افتاد.

کد مطلب 3620773

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