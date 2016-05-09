کوچکترین ویدئو پروژکتور جیبی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژکتور جیبی ZenBeam E۱ با بهره مندی از رابط HDMI/MHL و طراحی بسیار کوچک خود، سازگاری کامل با همه دستگاهها و قابلیت جابجایی را برای همه کسانی که نیاز به نمایش تصویر در ابعاد بسیار بزرگ دارند، مهیا کرده است. این محصول با استفاده از یک باتری ۶۰۰۰mAh قابل شارژ، می تواند بدون اتصال به برق، به صورت مداوم تا ۵ ساعت تصویر نمایش دهد و یا حتی به عنوان یک پاوربانک، دستگاه های همراهتان را شارژ کند.

این ویدئو پروژکتور با وزن ۳۰۷ گرمی فوق فشرده در ابعاد ۱۱۰ در ۸۳ در ۲۹ میلیمتر بوده و جنس بدنه آن آلومینیومی است.

ZenBeam E۱ با استفاده از منبع نورانی LED می تواند ۱۵۰ لومن نوردهی داشته باشد. فناوری به کار گرفته شده در لامپ آن DLP® IntelliBright™ به کیفیت تصاویر می افزاید، در حالی که گرمای محسوسی تولید نمی کند. این محصول همچنین تمامی طیف رنگی NTSC را پشتیبانی کرده و ۳۰ درصد کنتراست تصاویر را ارتقا و تا ۵۰ درصد مصرف انرژی را کاهش می دهد.

این محصول به صورت ذاتی دارای تفکیک پذیری WVGA (۸۵۴x۴۸۰) است ولی فایل های ویدئویی Full HD ۱۰۸۰p را نیز پشتیبانی می کند. همچنین لنز آن به کاربر این امکان را می دهد که در فاصله کوتاه ( از بازه ۱۵ اینچ تا ۱۲۰ اینچ) تصویری را روی صفحه مورد نظر ایجاد کند.

با استفاده از این فناوری، دیگر لازم نیست زمانی برای تصحیح تصویر روی پرده صرف شود زیرا ZenBeam E۱ به صورت خودکار به تصحیح زاوایای تصاویر می پردازد و کادر تصویر را در بهترین حالت آماده می کند. همچنین برای پخش صدا، از بلندگوهایی با فناوری انحصاری ایسوس SonicMaster در ساخت این دستگاه استفاده شده که صدایی شفاف و قدرتمند در عین اندازه کوچک فراهم می کند.