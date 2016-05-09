به گزارش خبرنگار مهر، دولت لطفی بعدازظهر دوشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه با بیان اینکه تاکنون هزار و ۸۲ کلاس درس تخریب و بازسازی شده است، اضافه کرد: علاوه بر این تاکنون ۴۵۰ کلاس درس نیز مقاومسازی شده است.
وی هزینه کرد اجرای طرحهای ذکر شده را هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: همه ساله تخصیص اعتبارات این حوزه مناسب بوده و در سطح استان اقدامات متعددی برای مقاومسازی تعریف شده است.
سرپرست نوسازی و تجهیز مدارس استان تأکید کرد: درعینحال بر اساس ضوابط آییننامه طراحی ساختمانها در مقابل زلزله مدارس احداثی قبل از سال ۶۲ نیازمند بازسازی است.
به گفته لطفی به منظور شناسایی این مدارس، تمامی مدارس شناسنامهدار شدهاند و مدارسی که تاریخ ساخت قبل از سال ۶۲ دارند مقاومسازی و یا نوسازی میشوند.
وی کل اعتبارات سال گذشته تخریب و بازسازی، مقاومسازی و استانداردسازی این نهاد اجرایی را ۳۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و متذکر شد: تاکنون ۲۱۰ میلیارد ریال از این اعتبار تخصیص یافته و مابقی نیز انتظار میرود تا پایان برج چهارم تخصیص یابد.
استانداردسازی گرمایش محدودیت مالی ندارد
سرپرست نوسازی و تجهیز مدارس استان به وضعیت مطلوب استانداردسازی مدارس استان نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بخاری نفتی چکهای از تمامی مدارس جمع آوری شده و اگر موردی باشد به دنبال آن هستیم تا تعویض کنیم.
لطفی تأکید کرد: در مدارسی که لولهکشی گاز دارد تا حد امکان موتورخانه مرکزی دایر شده و در مابقی نیز پکیج منظور شده و اگر در مدرسهای امکان هیچکدام نبوده بخاری تابشی به کار گرفته شده است.
وی با اشاره به استانداردسازی ۹۱۹ مدرسه در سه سال اخیر اضافه کرد: تمامی این اقدامات با هزینه کرد ۱۹۰ میلیارد ریال انجام شده است.
به گفته سرپرست نوسازی و تجهیز مدارس استان در حال حاضر هزار و ۵۰۰ مدرسه با پنج هزار کلاس درس نیز نیازمند استانداردسازی است و مناقصه ۵۰۰ مدرسه برای اجرا در سال جاری انجام شده است.
وی به تخصیص ۱۰ میلیارد ریال اعتبار به این منظور اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال استانداردسازی گرمایش ۵۰۰ مدرسه به اتمام برسد.
برگزاری ۱۸ امین جشنواره خیرین مدرسهساز
لطفی با تأکید به اینکه در احداث و حتی بهسازی مدارس همواره خیرین نقش کلیدی ایفا کردهاند به برگزاری ۱۸ امین جشنواره خیرین مدرسهساز در مجتمع کوثر شورابیل در ۲۳ اردیبهشتماه خبر داد.
وی با اشاره به مشارکت ۱۶۰ خیر با نوسازی مدارس استان اضافه کرد: در سال جاری خیرین احداث ۲۹ مدرسه با ۱۴۵ کلاس درس را متعهد شدهاند.
به گفته سرپرست نوسازی و تجهیز مدارس استان در طول ۱۷ دوره جشنواره خیرین مدرسهساز، خیرین ۳۵۰ مدرسه با هزار و ۴۱۶ کلاس درس در استان احداث کردهاند.
وی گسترش فرهنگ مشارکت در ساختوساز مدارس، تجلیل از خیرین، جذب کمکهای مردمی و تبیین مشکلات آموزشوپرورش با محوریت گسترش عدالت آموزشی را از اهداف این جشنواره برشمرد.
نظر شما