موافقت با پرواز مستقیم ایران - اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی در حاشیه دیدار با وزیر مشاور در تجارت خارجی اسپانیا گفت: در این دیدار در زمینه های مختلفی مثل قطعات و لوازم خودرو، گردشگری و ایجاد پروازهای مستقیم بین دو کشور بحث و تبادل نظر شد.

وی افزود: روابط اقتصادی دو کشور در گذشته بیش از دو میلیارد دلار بود که متأسفانه کاهش یافته است و دوباره تلاش می کنیم خطوط اعتباری با سقفی بیش از گذشته شروع به کار کند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، یکی دیگر از زمینه ای همکاری را پوشش های بیمه ای بدون سقف دانست و گفت: از شرکت‌های اسپانیایی برای پوشش‌های بیمه ای و همچنین سرمایه گذاری و کار در ایران استفاده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه حجم روابط تجاری بین دو کشور بعد از سال ۲۰۱۱ کاهش پیدا کرده بود، اظهارداشت: این روابط باید به مبالغ بالاتری برسد و ظرفیت اقتصادی دو کشور بیش از حداقل سه میلیارد دلار است که باید افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری در خصوص همکاری‌های بانکی بین دو کشور گفت: دو کشور برای گسترش روابط تجاری خود نیاز دارند که همکاری‌های بین بانکی خود را تسهیل کنند.