وجود ۹۵ مرکز عرضه تجهیزات دندانپزشکی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز صدیق ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز دندان‌پزشک و تجلیل از فعالان عرصه سلامت دهان و دندان با بیان اینکه شهرستان همدان در برنامه ترمیمی دندان خوب عمل کرده است، گفت: مرحله اول عمل وارنیش فلورایدتراپی بر روی بیش از ۱۴۶ هزار دانش‌آموز استان همدان اجرا شد.

رئیس گروه سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت استان همدان با بیان اینکه استان همدان در اجرای این طرح با کمبود نیرو مواجه بود اما با کمک نیروهای تعاونی بهداشت مرحله اول را به پایان رساند، گفت: مرحله دوم عمل وارنیش فلورایدتراپی نیز بر روی دندان‌های دانش‌آموزان شهرستان‌های ملایر و نهاوند انجام شده است.

صدیق با بیان اینکه مابقی کار در سایر شهرستان ها نیز در حال انجام است، گفت: با نیروهای تعاونی بهداشت دندان در اجرای این طرح قرارداد بسته شده است.

رئیس گروه سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت استان همدان از فعالیت یک هزار و ۸۰ بهورز در استان همدان خبر داد و با اشاره به آموزش ۱۶۰ نفر ساعت در این زمینه، گفت: در بخش روستایی نیز بهورزان به کار گرفته شده‌اند.

صدیق با بیان اینکه در مرحله اول عمل وارنیش فلورایدتراپی ۱۸۳ میلیون تومان هزینه شد، عنوان کرد: ۶۰ هزار مسواک انگشتی بین کودکان تقسیم و در سال گذشته ۲۱ یونیت سیار و ۱۳ یونیت ثابت خریداری شد.