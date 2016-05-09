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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۲۹

معاون اداری مالی حوزه‌های علمیه:

۲ هزار و ۷۰۰ موقوفه حوزوی شناسایی شد

۲ هزار و ۷۰۰ موقوفه حوزوی شناسایی شد

معاون اداری مالی حوزه‌های علمیه کشور از شناسایی ۲ هزار و ۷۰۰ موقوفه حوزوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد آبادی پیشه به ارائه گزارشی از فعالیت صورت گرفته در سال ۱۳۹۴ در این معاونت پرداخت و گفت: تشکیل کمیته وقف برای احیاء و احصاء موقوفات حوزه، یکی از فعالیت هایی بود که در این معاونت صورت گرفت و در مجموع ۲ درصد از کل موقوفات کشور (دو هزار۷۰۰ موقوفه و یک هزار و ۸۰۰ رقبه) مربوطه به حوزه شناسایی شد.

معاون اداری مالی حوزه های عملیه بیان داشت: درآمدهای حاصل از این موقوفات در اختیار بخش های مختلف حوزه قرار گرفت و در سال گذشته هزینه شد.

وی تصریح کرد: برگزاری ۳۵ مورد کلاس آموزشی در منابع انسانی، چاپ ۴۶ عنوان کتاب در شورای انتشارات حوزه، خرید و فروش کتاب، کنترل و نظارت ۲۱۹ پروژه، کنترل ۲۵۵ نقشه و نهایی شدن ۱۴۹ نقشه  و بررسی ۱۲۵ نقشه در سال گذشته در بخش کمیته تخصصی از مهم‌ترین فعالیت های بخش های مختلف این معاونت بود.

کد مطلب 3620804

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