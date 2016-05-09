جزئیات ترم تابستان دانشگاه آزاد/ آغاز دوره از ۵ تیر ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حسینزاده لطفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامهای خطاب به روسای واحدهای مراکز استان، واحدهای جامع مستقل، واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات برنامههای آموزشی دوره تابستان این دانشگاه را تشریح کرد.
دورههای تابستانی این دانشگاه بر اساس بخشنامه تقویم آموزشی، شامل ۸ هفته آموزشی است و از ۵ تیرماه آغاز و تا ۲۸ مرداد ادامه دارد.
همچنین تعداد کل ساعتهای تدریس دروس نظری و عملی در دوره تابستان مشابه نیمسالهای اول و دوم است و واحدهای دانشگاهی موظفاند درباره واحدهای درسی ارائه شده در دوره تابستان اطلاعرسانی کنند.
براساس بخشنامه برگزاری امتحان جامع در دوره تابستان امکانپذیر نیست.
آندسته از دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی نیز که با حداکثر ۱۲ واحد درسی فارغالتحصیل میشوند میتوانند همه این ۱۲ واحد را در دوره تابستان بگذرانند.
ارائه درسها در دوره تابستان اختیاری است و دانشجویان مانند دو سال گذشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفهای دامپزشکی میتوانند در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر کشور، حداکثر در دو واحد دانشگاهی با احتساب واحد مبدا، با معرفی واحد مبدا ثبتنام کنند و برای این کار در دورههای تحصیلات تکمیلی، دانشجو نیازمند موافقت گروه تخصصی و معاونت آموزشی واحد مبدا است.
براساس بخشنامه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد آن دسته از دانشجویان کارشناسیارشد واحد پایاننامه گرفتهاند نیازی به تمدید پایاننامه در دوره تابستان ندارند و تا پایان شهریور میتوانند از پایاننامه خود دفاع کنند.
گرفتن واحد پایاننامه اما در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری حرفهای یا تخصصی در دوره تابستان امکانپذیر نیست.
آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیل ۹۵-۹۴ پایاننامه را همراه با درس گرفتهاند و نتوانستهاند درس را در نیمسال دوم بگذرانند، اگر در دوره تابستان واحد درس را دوباره بگیرند تا پایان شهریور نمیتوانند از پایاننامه دفاع کنند. این قبیل دانشجویان باید در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ مجددا برای پایاننامه ثبتنام کنند.
براساس بخشنامه آموزانه اعضای هیات علمی تماموقت و نیمهوقت یا مدعو به تعداد ساعات تدریس در نیمسال تابستان، مشابه میزان آموزانه نیمسالهای اول و دوم است.
آن دسته از اعضای هیات علمی تماموقت که در نیمسالهای اول و دوم سال تحصیلی دارای کمبود ساعت تدریس موظف باشند نیز میتوانند به میزان کمبود ساعات تدریس در دوره تابستان، کمبود موظف تدریس را جبران کنند.
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