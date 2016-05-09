توسعه اشتغال در بخش گردشگری زنجان مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر دوشنبه در نخستین نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی، گردشگری و کارآفرینی در محل فرهنگسرای امام خمینی(ره) شهر زنجان با بیان اینکه به ظرفیت‌های توسعه اشتغال در بخش گردشگری توجه نشده است، اظهار داشت: باید از این ظرفیت مهم برای اشتغال در سطح جامعه بهره لازم را برد.

وی با تاکید بر حرکت بر مدار سخنان مقام معظم رهبری برای تحقق اقتصاد مقاومتی، یادآور شد: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از برترین حوزه هایی است که می توان در آن اشتغالزایی کرد.

رحمتی با بیان اینکه زنجان ظرفیت خوبی برای توسعه گردشگری در کشور دارد، افزود: در شرایط فعلی برای رسیدن به موفقیت باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان تاکید کرد: در سطح کشور مدیریت خوبی در حوزه گردشگری نداریم و باید از ظرفیت اقتصادی صنعت گردشگری برای کشور بهره‌مند شد.

رحمتی با بیان اینکه مسافرت حاصل مازاد درآمد خانوار است و از پس اندازه منتج می‌شود، افزود: اگر از حوزه داخلی به موضوع گردشگری نگاه کنیم خواهیم دید که کسانی که درآمد مازاد دارند به مسافرت می‌روند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با بیان اینکه در تمام جوامع پیشرفته مسافرت در کشورها به صورت عادلانه توزیع می‌شود، اظهار داشت: با اجرای این کار درآمد منطقه‌ای در جذب گردشگر به صورت چشمگیری ارتقا می‌یابد.

رحمتی با بیان اینکه ما در بحث گردشگری در موضوعاتی از قبیل هم زمانی و هم مکانی مشکل داریم، تصریح کرد: مراکز گردشگری توریستی استان باید برند سازی شود تا در تمام فصول سال بازدید کننده داشته باشد.