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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

با صدور پیامی؛

نماینده ولی‌فقیه درلرستان شهادت شهدای مدافع حرم را تسلیت گفت

نماینده ولی‌فقیه درلرستان شهادت شهدای مدافع حرم را تسلیت گفت

خرم آباد - نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد طی پیامی شهادت شهدای مدافع حرم را تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی با صدور پیامی شهادت شهدای مدافع حرم را تبریک و تسلیت گفت، که در این پیام آمده است: شهادت مظلومانه و غریبانه جمعی از دلاور مردان خطه ولایتمدار استان مازندران را به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج) و رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی، مردم شریف استان مازندران به ویژه به خانواده محترمشان تبریک و تسلیت عرض می کنم.

این حادثه بار دیگر ایمان و ایثار و حماسه و شجاعت رزمندگان مازندرانی را در دوران دفاع مقدس به خصوص در عبور از اروند در دل ها زنده کرد و افتخاری دیگری بر قهرمانان سرزمین علویون افزود.

این بار جوانان غیور علوی در دفاع از حرم اهل بیت(ع) جان عزیزانشان را تقدیم کردند تا برای همیشه نام و خاطره شان در طومار خاندان ائمه اطهار(ع) جاودان بماند و امنیت و پیروزی برای پیروان آنان به ارمغان آورده شود.
 
از خداوند متعال علو درجات را برای همه شهدای مدافع حرم و صبر و اجر جزیل برای خانواده های محترمشان مسئلت دارم.

کد مطلب 3620810

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