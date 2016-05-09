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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۱۶

شهردار شهر گوگد خبر داد:

نصب ۱۰ هزار پلاک و کدپستی در شهر گوگد

نصب ۱۰ هزار پلاک و کدپستی در شهر گوگد

گلپایگان- شهردار گوگد گفت: این نهاد با همکاری اداره پست گلپایگان با هزینه ای بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال در راستای نصب ۱۰ هزار پلاک و کدپستی منازل و اماکن شهر گوگد طی دو ماه اقدام خواهد کرد.

محمود اشرفی در حاشیه آیین نصب پلاک و کدپستی های منازل و تمامی اماکن شهر گوگد که با حضور جمعی از اهالی، معتمدین و خانواده معظم شهدا برگزار شد، ضمن اظهار خرسندی در راستای آغاز به کار نصب پلاک های منازل شهر گوگد از درب منزل شهدای گرانقدر اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: کار مطالعاتی و به هنگام سازی این پروژه از دو سال قبل انجام شده و در این راستا تصمیم گرفته شد که اولین پلاک و کد پستی از درب منزل خانواده معظم شهدا شروع شود که برکت آن شامل همه عزیزان شهروند و افرادی شود که به نوعی مشکلاتی پیرامون آدرس و مرسولات پستی خود در شهر گوگد دارند.

وی با تقدیر از همکاری مدیریت اداره پست شهرستان گلپایگان در این رابطه افزود: طبق آمار و ارقامی که به ما داده شده حدود ۱۰ هزار پلاک در شهر گوگد شناسایی شده است که تعداد دو هزار مورد از این پلاک ها زمین بوده و هشت هزار پلاک نیز طی پروسه دو ماهه با هزینه ای بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال به منازل و اماکن شهر گوگد نصب خواهد شد.

شهردار گوگد با اذعان به اینکه به غیر از بحث نصب پلاک های پستی نام بسیاری از کوچه های شهر گوگد هم مخدوش بوده و تابلوهای فرسوده هم در معابر و کوچه ها دیده می شود، تصریح کرد: در گام بعدی شهرداری گوگد قصد تعویض این تابلوها را هم در دستور کار داشته و امیدواریم طی سال جاری با همکاری مسئولان ذی ربط بتوانیم در راستای نصب تابلوهای کوچه ها اقدام کنیم.

کد مطلب 3620816

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