به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در دیدار با توماس شانون معاون وزیر خارجه آمریکا ابراز اطمینان کرد که عراق بحران سیاسی کنونی را پشت سر می گذارد و اصلاحات فراگیری انجام خواهد داد.

در این دیدار تحولات سیاسی عراق و روند جنگ علیه داعش و نبرد احتمالی موصل مورد بحث و رایزنی قرار گرفت.

سرایا الجهاد: ایران پناهگاه عراقی ها بوده است

از سوی دیگر حسن الساری دبیر کل گروه مقاومت اسلامی سرایا الجهاد گفت: عراق اخیرا شاهد تحولاتی بود و برخی از نفوذی ها به دنبال برهم زدن اوضاع میان عراق و همسایگانش شدند.

وی این نغمه ها را موج سواری بر روی تظاهرات و حمله به ایران توصیف کرد و افزود: ایران تنها کشوری است که عراقی ها را پناه داد و آنها را در دوره رژیم صدام پذیرا شد. حمایت ایران از عراق در طی مدت قبل قابل تقدیر و تشکر است.

الساری تاکید کرد: جنبش جهاد و سازندگی با هر اقدام اصلاح طلبانه ای در صورتی که مسالمت آمیز و بر طبق قانون اساسی باشد مخالفتی ندارد. ما بر وحدت صفوف و مردم سالاری تاکید داریم.

وی در ادامه از دعوتی که از سوی هیئت نیروهای مردمی از سرایا الجهاد برای شرکت در نبرد آزاد سازی فلوجه به عمل آوره است سخن گفت.