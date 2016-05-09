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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۰۱

نفرات برتر انتخابی تیم کشتی‌ ساحلی مشخص شدند

نفرات برتر انتخابی تیم کشتی‌ ساحلی مشخص شدند

نفرات برتر رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کشتی ساحلی در سه رده سنی مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، امروز (دوشنبه) در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که نفرات برتر به شرح زیر مشخص شدند:

رده نوجوانان:
۶۰ کیلوگرم: ۱- عباس مقدسی (خراسان رضوی) ۲- محمد احمدی (البرز) ۳- مهدی حسن آبادی (کرمانشاه) ۴- محمدرضا عسگرپور (فارس)
۷۰ کیلوگرم: ۱- مبین درویشی (تهران) ۲- امیرحسین بورزاد (مازندران) ۳- میثم زارع (کرمانشاه)
۷۰+ کیلوگرم: مهراب کریمی (تهران) ۲- حسین طلوع ثبوتی (گیلان)

رده جوانان:
۷۰ کیلوگرم: ۱- رضا آقاجانی (مازندران) ۲- حمید طوفان (گیلان) ۳- سامان رحمانی (تهران)
۸۰+ کیلوگرم: ۱- محسن سیر (مازندران) ۲- امیرحسین میرباباشاهی (گیلان)

رده بزرگسالان:
۷۰ کیلوگرم: ۱- محمد نادری (زنجان) ۲- مصطفی شیخ چلندر (تهران) ۳- امین جعفری (البرز)
۸۰ کیلوگرم: ۱- میلاد مهدی زاده (تهران) ۲- ابوالفضل آهوپا (مازندران) ۳- سید محمدکاظم سید النگی (گلستان)
۹۰ کیلوگرم: ۱- سید محمد ساداتی (مازندران) ۲- مرتضی افضلی (تهران) ۳- حسین اسماعیلی (توابع تهران)
۹۰+ کیلوگرم: ۱- جابر صادق زاده (مازندران) ۲- مسعود نعمت چکانی (خوزستان) ۳- خشایار دهستانی (مازندران)

کد مطلب 3620819

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