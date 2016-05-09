نفرات برتر انتخابی تیم کشتی‌ ساحلی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، امروز (دوشنبه) در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که نفرات برتر به شرح زیر مشخص شدند:

رده نوجوانان:

۶۰ کیلوگرم: ۱- عباس مقدسی (خراسان رضوی) ۲- محمد احمدی (البرز) ۳- مهدی حسن آبادی (کرمانشاه) ۴- محمدرضا عسگرپور (فارس)

۷۰ کیلوگرم: ۱- مبین درویشی (تهران) ۲- امیرحسین بورزاد (مازندران) ۳- میثم زارع (کرمانشاه)

۷۰+ کیلوگرم: مهراب کریمی (تهران) ۲- حسین طلوع ثبوتی (گیلان)

رده جوانان:

۷۰ کیلوگرم: ۱- رضا آقاجانی (مازندران) ۲- حمید طوفان (گیلان) ۳- سامان رحمانی (تهران)

۸۰+ کیلوگرم: ۱- محسن سیر (مازندران) ۲- امیرحسین میرباباشاهی (گیلان)

رده بزرگسالان:

۷۰ کیلوگرم: ۱- محمد نادری (زنجان) ۲- مصطفی شیخ چلندر (تهران) ۳- امین جعفری (البرز)

۸۰ کیلوگرم: ۱- میلاد مهدی زاده (تهران) ۲- ابوالفضل آهوپا (مازندران) ۳- سید محمدکاظم سید النگی (گلستان)

۹۰ کیلوگرم: ۱- سید محمد ساداتی (مازندران) ۲- مرتضی افضلی (تهران) ۳- حسین اسماعیلی (توابع تهران)

۹۰+ کیلوگرم: ۱- جابر صادق زاده (مازندران) ۲- مسعود نعمت چکانی (خوزستان) ۳- خشایار دهستانی (مازندران)