تحقق ۱۱۴ درصدی تعهدات خیرین مدرسه ساز قلقلرود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن سجاد منش ظهر دوشنبه در آئین برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز منطقه قلقلرود با بیان اینکه حضرت علی(ع) خیر بزرگ و معلم بشریت است، اظهار کرد: امام علی(ع) در نهج البلاغه به انسان‌ها توصیه می‌کند تا چراغ عمر روشن است برای دنیای باقی از دنیای فانی هزینه کند.

وی افزود: خداوند در سوره اعراف به بندگان خود نوید می‌دهد که رحمت الهی به خیرین و نیک اندیشان نزدیک است.

رئیس آموزش و پرورش منطقه قلقلرود با قدردانی از تلاش‌های خیرین و همکاران فرهنگی که بخشی از حقوق خود را به مدرسه سازی اختصاص دادند، عنوان کرد: سال گذشته به لحاظ مالی بسیار سال سختی بود، اما همیشه خیرین به موقع کمک کرده اند که این کمک‌ها زیر نظر مجمع خیرین مدرسه ساز هزینه شد.

وی ادامه داد: کمک‌های خیرین برای تفکیک سرویس‌های بهداشتی، ایزوگام سقف مدارس، خرید تجهیزات آموزشی و اداری از جمله مواردی است که اگر کمک‌های خیران نبود دچار مشکل می‌شدیم.

سجاد منش با بیان اینکه اگر فردی نیت کند و در گسترش عمل خیرخواهانه در جامعه تلاش کند او نیز خیر محسوب می‌شود، اظهار داشت: آموزش و پرورش منطقه قلقلرود ۳۱۱ نفر همکار دارد که ۲۳۳ نفر از آنها سال گذشته جزو خیرین بودند که معادل ۷۵ درصد همکاران است که ۹ نفر دیگر از فرهنگیان به جمع همکاران ۲۴۲ نفر شدند و ۷۹ درصد شدند.

وی اضافه کرد: ۱۸ نفر از بازنشستگان نیز جزو خیرین هستند و ۲۳ نفر نیک اندیش فرهنگی داریم که در طول سال به امر مقدس مدرسه سازی کمک کرده اند.

رئیس آموزش و پرورش منطقه قلقلرود گفت: تعدادی از خیرین نیز به صورت مستقیم اقدام کردند و پولی به حساب آموزش و پرورش واریز نکردند.

وی بیان کرد: ۱۰۰ درصد کادر اداری آموزش و پرورش منطقه قلقلرود، ۸۵ درصد مدیران مدارس و ۴۱ درصد نیروهای خدماتی جزو خیرین مدرسه ساز هستند.

سجاد منش در پایان عنوان کرد: سال گذشته تعهد خیرین مدرسه ساز منطقه قلقلرود ۲۷ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان بود که ۳۱ میلیون و ۷۶۲ هزار تومان محقق شد که معادل ۱۱۴ درصد است