به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد هاشمی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری که در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت اباالفضل(ع) و روز جانباز، اظهار داشت: همایش بزرگداشت روز جانباز با حضور ۱۱ هزار جانباز قمی چهارشنبه هفته جاری در مصلای قدس برگزار میشود.
وی ادامه داد: این مراسم ساعت ۱۷ و با سخنرانی شخصیتهای ملی و مدیحه سرایی برگزار میشود و در آن جانبازان استان تجلیل میشوند.
استان قم دارای ۱۰۰ جانباز خواهر است
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم گفت: استان قم دارای بیش از ۱۱ هزار جانباز است که از این تعداد ۱۰۰ جانباز خواهر هستند.
وی ابراز کرد: در قم جانباز زیر ۲۵ درصد بیش از ۶ هزار نفر، جانباز ۲۵ درصد بیش از چهار هزار نفر و جانباز ۷۰ درصد ۲۵۰ نفر حضور دارند.
هاشمی تصریح کرد: همزمان با روز جانباز آئین قرائت دعای توسل این هفته با حضور جانبازان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار میشود.
وی ادامه داد: همچنین روز پنجشنبه جانبازان قمی طی مراسمی گلزار شهدا را غبارروبی میکنند.
تجلیل از جانبازان محلات توسط ائمه جماعات
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم بیان داشت: تجلیل و قدردانی از جانبازان محلات توسط ائمه جماعات و جمعه، دیدار با جانبازان برنامههای دیگری است که به مناسبت روز جانباز صورت میگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: باید به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر عمل به اقتصاد مقاومتی تلاش کنیم و همه مسئولان و متصدیان امر با اعمال سیاستهایی مشکلات معیشت مردم را رفع کنند.
هاشمی بیان کرد: جانبازان الگوی استقامت و دفاع هستند و امروز هر زمان نیاز باشد دوباره ایثار و فداکاری خواهند کرد.
وی افزود: ما باید از جانبازان به عنوان معتمد در نهادها و سازمانها استفاده کنیم و کسی حق ندارد به جانبازی حرفی بزند و بگوید عرصه را بر دیگران تنگ کرده است.
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