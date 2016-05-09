انتخابات هیئت ورزشی مدارس لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر مدیر کل آموزش و پرورش لرستان ظهر دوشنبه در مراسم انتخابات هیئت ورزشی مدارس لرستان توسعه تربیت بدنی و سلامت جسمی و روانی دانش آموزان را از سیاست های محوری دستگاه تعلیم و تربیت برشمرد و گفت: برای دستیابی به این هدف مهم و اصولی باید برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشت .

وی افزود: توجه به المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای محور اصلی فعالیت های حوزه تربیت بدنی و سلامت است و توسعه و تجهیز زیر ساخت ها برای ورزش همگانی و استعدادیابی ورزش قهرمانی یک از مهمترین کارهایی است که در این قسمت باید مورد توجه قرار بگیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در ادامه به استعدادها و ظرفیت های بالقوه ورزشی در لرستان اشاره کرد و گفت: ورزش تلفیقی از کلیدواژه های ورزیدگی، والایی، رهایی، زیبایی و شادابی است.

کریمی فر تصریح کرد: اگر این ۴ مولفه در آموزش و پرورش به درستی نهادسازی و نمادسازی شود می توان به کارآمدی، چابکی و اثر بخشی دستگاه تعلیم و تربیت امیدوار بود.

وی در ادامه به شناسایی و هدایت استعدادهای ورزشی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: نگاه علمی به ورزش مهمترین رویکردی است که در سالهای اخیر در ورزش مدارس نهادینه شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان به توفیقات ورزشی آموزش و پرورش در سنوات اخیر هم اشاره کرد و گفت: با وجود این توفیقات تا رسیدن به مطلوب فاصله است و نیاز بوده که با جدیت بیشتری در این زمینه کار شود.

کریمی فر رسیدن به مطلوب در حوزه مدارس را نیازمند مشارکت همگانی برشمرد و تاکید کرد: باید مشارکت بخش غیر دولتی را به عرصه ورزش مدارس کشاند و از این ظرفیت در پیشبرد اهداف ورزش مدارس استفاده کرد.

وی تعامل و تفاهم را لازمه تکامل در ورزش مدارس عنوان کرد و افزود: تکامل در ورزش به معنی کسب رتبه های برتر ورزشی، کارآیی، پویایی و اثر بخشی در آموزش است.