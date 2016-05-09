شناسایی واحدهای صنعتی نیمه فعال استان اصفهان آغاز شد

محمدجواد بگی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح شناسایی واحدهای نیمه فعال و راكد و ارائه تسهیلات به آنها در راستای فعالیت كارگروه رونق بنگاههای كوچك اقتصادی انجام میگیرد.
وی ادامه داد: در این راستا بهروزرسانی آمار و اطلاعات در سطح كشور و در سطح استان برای شناسایی واحدهای فعال، نیمهفعال و راكد و طرحهای در دست اجرا و نیمهتمام در اولویت كشور و همچنین استان اصفهان قرار دارد.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان تاکید كرد: با توجه به اینكه منابع محدود و متقاضی نامحدود است، بنابراین صنایع و طرحهایی كه مشمول این ویژگیها هستند در اولویت ما قرار دارند.
بگی افزود: به دلیل اینكه قصد داریم شناسایی و دستهبندی مشكلات فراروی واحدهای صنعتی كوچك كه زیر ۵۰ نفر اشتغال دارند، به سرعت انجام شود، خواستاریم كه صنعتگران چه در داخل و چه در خارج از شهرکهای صنعتی حتماً از این چند مسیر پیگیر این جریان باشند.
سهم یکهزار میلیارد تومانی اصفهان از تسهیلات کارگروه رونق اقتصادی
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان بیان داشت: مراجعه به وبسایت شركت شهرکهای صنعتی اصفهان و تكمیل فرمی كه در این وبسایت قرار گرفته، مراجعه به دبیرخانه این كارگروه مستقر در شركت شهرکهای صنعتی اصفهان، مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و ادارات تابعه در شهرستانها، خانه صنعت، معدن و تجارت و شعب شهرستانها و همچنین شرکتهای خدماتی و هیئتامنای شهرکهای صنعتی از جمله راههای پیگیری برای صنعتگران استان اصفهان است.
وی تأکید كرد: صنعتگران بهطور حتم باید فرمهای مذكور را بهطور دقیق تكمیل سازند تا به برنامهریزی صحیح كمك شود.
بگی گفت: در كارگروه پایش قراردادهای راكد نیز در نظر داریم حتماً قراردادهای راكدی كه در شهرکهای صنعتی منعقد شده با تقسیمبندی كه ما انجام دادهایم، مورد بررسی قرار گیرد و در كارگروه مذكور با حضور صاحب قرارداد مطرح شود.
وی افزود: برای پیگیری امور كارگروه رونق اقتصادی نیز سه جلسه در سطح استان تشكیل شده كه در این جلسات در خصوص نحوه اجرا، ارزیابی و همچنین راهكارهای شناسایی واحدهای مد نظر تصمیمات خوبی اتخاذ و ابلاغ شده است.
بگی بیان کرد: اختصاص میزان تسهیلات به این طرح در كل كشور ۱۶ هزار میلیارد تومان و سهم استان اصفهان از این تسهیلات، حدود یكهزار میلیارد تومان در سال جاری است.
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