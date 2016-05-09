به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی و آسیب شناسی نشر کتاب در حوزه ایثار و شهادت بعد از ظهر امروز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت با حضور سعید علامیان، محمدرضا بایرامی، کیانوش کیانی هفت لنگ، محبوب شهبازی و رضا حاجی آبادی به عنوان مدیر جلسه، در سرای اهل قلم بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، سعید علامیان گفت: بزرگترین لطمه و آسیبی که به این حوزه وارد می شود، این است که شهدا و خانواده شان را در یک فضای از پیش تعیین شده، قرار بدهیم؛ آن ها را به طور متمایز از انسان های دیگر نشان بدهیم و تصویر قدیسان را از آن ها ارائه کنیم. این آسیب، به نظرم بزرگترین آسیبی است که می توان به حوزه تولید کتاب درباره فرهنگ ایثار و شهادت وارد کرد؛ یعنی این که کاری کنیم و شهدا را دست نیافتنی و از اهالی زمین نشان ندهیم. به نظرم اگر کسی این چنین قلم بزند، بزرگترین ظلم را به شهدا کرده چون از همپوشانی نسل ها جلوگیری می کند.

وی افزود: آمار کتاب های مربوط به دفاع مقدس قابل قبول بوده و کتاب های این حوزه، فروش خوبی داشته اند اما آن چه موجب جدایی و فاصله انداختن بین مخاطب و این کتاب ها می شود، یکنواختی و تکراری شدن محتوای آن هاست. البته ما تغییر زبان این آثار را طی سال های اخیر شاهد بوده ایم که عامل بسیار مهمی است. نمونه اش هم رمان «خط تماس» نوشته آقای بایرامی است.

محمدرضا بایرامی سخنران دوم این برنامه بود که ابتدای سخنانش گفت: هنری را که ما ایرانی ها داریم، دست کم نگیرید! من هنر تبدیل چیزهای خوب به بد را داریم و این، کم هنری نیست. در کل دنیا، مقوله ای به نام جنگ به قدری جذاب است که هرفردی که بخواهد موضوعی را با جذابیت تمام مطرح کند، به سراغ جنگ می رود. بعد ما این مفهوم را به چنان وضع رقت انگیری در آورده ایم که هیچ راه در رویی برایش متصور نیست.

نویسنده رمان «مردگان باغ سبز» در ادامه گفت: این هنر مدیران کشور ماست که این مقوله جذاب را به این وضع رسانده اند که مردم از آن فراری هستند و نقش مدیران در این زمینه کم نبوده است. بله متاسفانه متولیان این امر، در کشور ما مدیران دولتی هستند و ای کاش بحث به همین جا ختم می شد و اجازه می دادند حداقل، مدیران دولتی اهل عمل در این زمینه کار کنند.

وی افزود: مطالب خروجی در این حوزه به قدری کانالیزه می شود که دیگر جایی برای واقعیت نمی ماند. مدیر مورد نظر، حقیقتی را مد نظر خود دارد و کاری به واقعیت ندارد و دوست دارد براساس همان حقیقت، کتابسازی کند. این بلیه ای است که این روزها بر سر ادبیات دفاع مقدس یا ادبیات پایداری مان نازل شده است.

بایرامی گفت: کسی با ما تعارف ندارد. بحث عرضه و تقاضاست. در مسیری که می آمدم، تشنه شدم و آب خنک خریدم. مخاطب تا به چیزی نیاز نداشته باشد، به سراغش نمی رود. نمی شود در تابستان، به مردمی که دنبال آب خنک هستند، آب جوش بدهید چون آن را نمی خواهند و اصلا طرفش نمی روند. در مورد ادبیات هم همین طور است. تا مخاطب، احساس نیاز نکند، به این سمت نخواهد آمد.

در ادامه این نشست کیانوش کیانی هفت لنگ و محبوب شهبازی نیز به بیان سخنانی درباره چاپ کتاب های حوزه ایثار و شهادت پرداختند.