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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۵۵

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

گرد و غبار عراق چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد

گرد و غبار عراق چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: طی دو روز آینده گرد و غبار وارد شده از کشور عراق وارد چهارمحال و بختیاری می شود.

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود گرد و غبار عراق به چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: طی دو روز آینده پدیده گرد و غبار در بعضی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا در استان چهارمحال و بختیاری خواهد شد.

وی افزود: وزش باد در کشور عراق موجب بلند شدن گرد و خاک و ذرات معلق شده است که این گرد و غبار ها وارد کشور شده اند و به زودی وارد استان چهارمحال و بختیاری می شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بارش ها در سطح استان ادامه دارد، تاکید کرد: بارش های رگباری در بعضی نقاط چهارمحال و بختیاری طی روزهای آینده پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با توجه به پیش بینی رعد و برق، کوهنوردان و دامداران از صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.

 

 

 

کد مطلب 3620837

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