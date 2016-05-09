گرد و غبار عراق چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود گرد و غبار عراق به چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: طی دو روز آینده پدیده گرد و غبار در بعضی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا در استان چهارمحال و بختیاری خواهد شد.

وی افزود: وزش باد در کشور عراق موجب بلند شدن گرد و خاک و ذرات معلق شده است که این گرد و غبار ها وارد کشور شده اند و به زودی وارد استان چهارمحال و بختیاری می شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بارش ها در سطح استان ادامه دارد، تاکید کرد: بارش های رگباری در بعضی نقاط چهارمحال و بختیاری طی روزهای آینده پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با توجه به پیش بینی رعد و برق، کوهنوردان و دامداران از صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.