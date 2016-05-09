به گزارش خبرنگار مهر، کمال حسنی ظهر دوشنبه در شورای حفاظت از منابع آب شهرستان همدان که با حضور معاون دادستان عمومی انقلاب همدان برگزار شد، برای حل مشکل روستاییان متخلف در حفر چاه های غیرمجاز از این نهاد ها کمک خواست.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی همدان با تاکید بر تبدیل مشکل مدیریت آب به معضل اجتماعی در این روستاها از نهاد های دادگستری و انتظامی خواست در راستای همکاری و اختصاص بخش جداگانه ای برای تسریع در رسیدگی به این پرونده ها اقدام کنند.

حسنی با ارائه آمار مربوط به سال ۹۴ مدیریت مصرف آب اظهار داشت: حجم فروش خالص آب در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ کاهش داشته است.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی همدان ادامه داد: سرانه مصرف آب شرب روستایی با مقدار ۲۰۰ لیتر در شبانه روز فراتر از حد استاندارد جهانی است چراکه نرم جهانی در حدود ۱۵۰ لیتر در شبانه روز است.

وی ادامه داد: برای تولید هر مترمکعب آب ۹۰۰ تومان هزینه می شود در صورتیکه تنها ۹۵ تومان دریافتی به ازای هر مترمکعب داریم.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان همدان با بیان پسندیده بودن کار نصب کنتوهای حجمی بر روی چاه ها که در سالهای گذشته وجود نداشت، تاکید کرد: فرآیند طولانی قرارداد با شرکت ها برای نصب کنتورهای حجمی، کار را به تاخیر انداخته است.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان همدان از همکاری معاون فرماندار همدان در خصوص مدیریت روستاهای حسن آباد، قاسم آباد و سنگستان که با تنش آبی مواجه بودند قدردانی کرد.