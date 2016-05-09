مرگ دردناک کارگر به دلیل سقوط بالابر

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه مرگبار گفت: ساعت ۱۰:۲۸ امروز حادثه سقوط بالابر در خیابان شهید بهشتی- خیابان ترکمنستان به سامانه آتش‌نشانی شهر تهران اعلام و ماموران ۲ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشاهده شد در یک پروژه ساختمانی ۲۰ طبقه در حال ساخت که ۴ طبقه منفی داشت بالابر مصالح ساختمانی که ۳ نفر در آن بود از طبقه اول به ۴- سقوط می‌کند.

ملکی افزود: آتش‌نشانان بلافاصله هر ۳ نفر را که ۲ جوان ۲۰ تا ۲۵ ساله و یک مرد ۵۰ ساله بودند را خارج و تحویل عوامل اورژانس می‌دهند که متأسفانه یکی از جوانان به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده و دو نفر دیگر نیز شدیداً آسیب‌دیده بودند.

ملکی افزود: در ساعت ۱۱:۱۷ دقیقه عملیات این حادثه به پایان رسید.