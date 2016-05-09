چهره ماندگار فناوری اطلاعات ایران تجلیل شد/ جلالی الگوی جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از نیم قرن مجاهدات علمی و عملی پروفسور علی اکبر جلالی ظهر دوشنبه در حالی به میزبانی سالن همایش های دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد، که چاپ تمبر یادبود دکتر جلالی، نقاشی پرتره وی، اهداء لوح تقدیر و تجلیل از سوی استاندار سمنان، شرکت مخابرات ایران، فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود و دانشگاه صنعتی این شهر با حضور مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان، فرماندار شاهرود و رئیس دانشگاه صنعتی این شهرستان از جمله بخش های این مراسم بود.

جلالی الگوی جوانان است

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش های علی اکبر جلالی، پدر اینترنت ایران، از وی به عنوان فخر علم و فناوری استان و ایران یاد کرد و گفت: باید قدردان چنین چهره های ماندگاری باشیم تا برای جوانان این مرز و بوم در زمینه الگوسازی موفق عمل کنیم.

محمدرضا میرزایی در ادامه و با قرائت پیام استاندار سمنان به این همایش، بیان داشت امروزه در دنیایی که فناوری و اطلاعات محورهای توسعه هستند و موجب اعتماد سازی عمومی، شفافیت، تسریع در خدمات و ارائه انواع خدمت به مردم می شود، خدمات دکتر جلالی، خدماتی شایان به این مرز و بوم تلقی می شود.

وی افزود: امروز در این مکانی شخصی تجلیل می شود که وی را پدر علم فناوری ایران زمین می نامند و از چهره های ماندگار استان سمنان و ایران اسلامی محسوب می شود لذا این همایش باعث فخر و افتخار ما مسئولان است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان همچنین گفت: امروزه اگر در کشور شاهد توسعه فرهنگ روابط عمومی الکترونیک و فناوری اطلاعات هستیم قطعا باید قدردان زحمات افرادی چون دکتر جلالی باشیم که با علم و دانش خود، بدون هیچ چشمداشتی جامعه را به سمت توسعه هدایت می کنند.

جلالی چهره ماندگار عرصه فناوری و ارتباطات ایران

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران نیز در این مراسم، ضمن اشاره به شخصیت علمی و بارز دکتر جلالی، گفت: امروز شخصی چهره ماندگار حوزه آی تی سی معرفی می شود که نه سابقه اجرایی در سطح وزارت فناوری اطلاعات امروز و پست، تلگراف و تلفن دیروز داشته و نه تا کنون در مسندی از صندلی های قدرت تکیه زده است اما به واقع می توان گفت ایران اسلامی بیشترین سهم ارتقاء سطح علمی و توان فناورانه خود در حوزه آی تی را مدیون مجاهدات وی است.

علی زارعیان با بیان اینکه جلالی، افتخاری برای استان سمنان است، ابراز داشت: تلاش های بی شائبه این استاد گرانقدر در حوزه آی تی و آی تی سی، باعث شده تا امروز نام ایران در کنار کشورهای صاحب تکنولوژی ارتباطات قرار گیرد و به نوعی فعالیت های دکتر علی اکبر جلالی، سیستم مخابرات ایران را به شکل و تعریف جدیدی از ارتباطات سوق داده است.

وی افزود: امروز علوم و فناوری های روز دنیا نیازمند وجود افرادی با دانش و بینش بسیار خوب مانند دکتر جلالی است تا بتواند پله های ارتقاء و توسعه را پشت سر بگذارد.

برخورداری از ابزار برای ارتقاء کافی نیست

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران همچنین گفت: در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰نفر در کشور، ۱۰۴سیم کارت وجود دارد و برخورداری ایرانیان از تلفن همراه بیش از ۱۰۰درصد و در برخورداری از اینترنت ۴۵درصد است همچنین ۹۰درصد ایرانیان از تلفن ثابت برخودارند و در مجموع می توان گفت هر ایرانی حداقل یک و نیم سیم کارت یا خط ارتباطی تلفن را در اختیار دارد اما شاخص های توسعه آی تی سی در دنیا تنها محدود به برخوداری نیست بلکه کیفیت و مهارت استفاده از این ابزارها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند که در این شاخص ها باید بیشتر سرمایه گذاری کنیم.

زارعیان با بیان اینکه انحصار ارتباطات از بدو پیدایش در اختیار آمریکا بود، ابراز داشت: از سال۱۹۹۴که الگور، معاون کلینتون در آن زمان قانون بزرگراه های اطلاع رسانی را در آمریکا به سنا ارائه دادند، بسیاری از کشورهای جهان سوم و در حال پیشرفت برای داشتن یک خط تلفن ثابت معمولی در منزلشان عاجز بودند اما این انحصار امروز شکسته شده است و شکست این حصر انفرادی جز در سایه تلاش های بزرگمردان و شیرزنان عرصه فناوری و علم مانند دکتر جلالی میسر نبود.

وی افزود: جهان در حال توسعه در اوایل هزاره جدید به مفهومی به نام شکاف دیجیتال رسید که فاصله عمیق بین آمریکا و جهان سوم را از نظر فناوری اطلاعات و دیجیتال شامل می شد اما در اجلاس جهانی ژنو و مراکش که دکتر جلالی به عنوان نماینده ایران در آن ها حضور داشتند، برای نخستین بار نام ایران را در عرصه دیجیتال و ارتباطات بر سر زبان ها انداختند و از آن زمان آی سی تی در کشورمان همواره رو به رشد بوده است تا اینکه ما مفهوم روستای اینترنتی را توسط دکتر جلالی به دنیا تدریس می کردیم.

ایران در زمره کشورهای پیشرو اطلاعات است

مدیرکل امور بین المللی شرکت مخابرات ایران همچنین با اشاره به اقدامات علمی دکتر علی اکبر جلالی، چهره ماندگار عرصه ارتباطات، گفت: پس از فروپاشی انحصار آمریکا بر صنعت اطلاعات طی اجلاس جهانی ژنو و مراکش، فرصت برای بهره برداری کشورهای دیگر از فناوری اطلاعات مهیا شد و ایران اسلامی که تا آن زمان کسی نمی دانست که اصلا به فضای ارتباطات دسترسی دارد یا خیر، به عنوان مبدع طرح روستای دیجیتال و پایلوت روستای شاهکوه شاهرود، این طرح را در کارگاه های آموزشی، به دنیا می آموخت.

زارعیان افزود: این امر که ایران اسلامی با تلاش های دانشمندان خود از شکاف دیجیتال دنیا بر بام ارتباطات بایستد و در زمره سه کشور تدریس کننده اینترنت روستا و یا در زمره پنج کشور دارای اینترنت اشیاء قرار گیرد جز در سایه عنایات حق تعالی و مجاهدات مردانی مانند علی اکبر جلالی میسر نیست.

وی افزود: امروز در هر نقطه از جهان که نام ایران به عنوان کشور دارای ظرفیت های آی تی سی برده می شود، جلوه ای از پیشرفت های تکنولوژیک این کشور تصور می شود و این افتخاری برای ایران و ایرانی است.

جلالی افتخاری برای کشور و شاهرود است

معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود نیز در این همایش، ضمن قدردانی از زحمات بی شائبه دکتر جلالی، گفت: این استاد گرانقدر نه تنها افتخار شهرستان شاهرود و روستای شاهکوه، بلکه افتخاری برای استان سمنان و ایران اسلامی هستند.

سیدمحمدرضا هاشمی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سفر به شاهرود، مردم این شهر را معلمان دین و اخلاق توصیف کردند، ابراز داشت: دکتر جلالی از دل جامعه ای بیرون آمد که معظم له از ایشان به عنوان مردم باصفا با دل های باصفا و دیار معلمان دین و اخلاق یاد کردند و قطعا باید گفت رشد و نمو چنین چهره های شاخصی در عرصه علم و خدمت رسانی جز در سایه نان و رزق حلال در خانواده های اسلامی پدید نخواهد آمد.

وی افزود: پرورش فرزندی برومند که علم فناوری اطلاعات را در ایران اسلامی با تحول روبرو ساخته و مبدع نخستین روستای اینترنتی ایران، اینترنت اشیاء، نظریه جامعه سه بعدی اطلاعات و توسعه فناوری اطلاعات در کشور محسوب می شود، در دامان مردمی که به تلاش گری و دیانت معروف هستند، دور از تصور نیست.

معاون استاندار سمنان با اشاره به ظرفیت های ویژه شاهرود در عرصه های مختلف، گفت: علاوه بر کشاورزی، تولیدات صنایع دستی، گردشگری و ... یکی از پتانسیل های خاص شهرستان شاهرود، نیروی انسانی متخصص و جامعه دانشگاهی آن است که تربیت نیروهایی متخصص مانند پروفسور جلالی نمونه بارز این ظرفیت خاص علمی است.

در پایان این مراسم دکتر مهدی فاتح، رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود نیز ضمن گرامیداشت مقام علمی دکتر جلالی، گفت: وی تنها مبدع نظریه سه بعدی سازی اطلاع رسانی در فضای مجازی دنیا هستند و برای نخستین بار در جهان آزمایشگاه اینترنت اجسام را در دانشگاه علم و صنعت، راه اندازی کرده اند و این در حالی است که هنوز بسیاری از کشورها اینترنت اجسام را نمی شناسند و این تکنولوژی در اختیار چهار تا پنج کشور است.

اهداء لوح یادبود، پرتره نقاشی شده جلالی به صورت زنده، ضرب تمبر یادبود و موسیقی زنده از جمله بخش ها این همایش بود.