سخنگوی وزارت خارجه: خروج نمایشگاه کتاب تهران از تهران مبارک است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه بعد از ظهر امروز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت پس از حضور در شهر آفتاب، محل برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، در سالن تشریفات این نمایشگاه حضور یافت و با سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه کتاب دیدار و گفتگو کرد.

وی پس از این دیدار، در گفتگویی کوتاه با خبرنگاران ضمن اظهار خشنودی از حضور در اولین نمایشگاهی که در شهر آفتاب برگزار می شود، گفت: بیرون آمدن نمایشگاه کتاب از داخل حوزه‌های شهری که با مشکلات متعدد به ویژه مشکلات حمل و نقلی را در درون شهر ایجاد می کرد، اتفاق مبارکی است و خوشحالم بعد از چند سال که همه در انتظار خروج این نمایشگاه به بیرون شهر بودند، در مکان طبیعی خودش یعنی شهر آفتاب برپا شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: قطعاً مشکلات اجرایی که این نمایشگاه در تجربه نخست خود با آنها رو به رو می شود، بررسی و در دوره‌های آینده برطرف می‌شود. قطعاً برگزاری نمایشگاه در خارج از شهر و یا در کنار کلانشهری مانند تهران، می تواند امتیازات مختلفی داشته باشد و باید آغاز کار شهر آفتاب را با یک مناسبت بزرگ فرهنگی یعنی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به فال نیک گرفت.

جابری انصاری گفت: باید نوعی همخوانی بین نام شهر آفتاب و نمایشگاه کتاب تهران ایجاد شود چرا که اولین نمایشگاهی که در این مجموعه برگزار می شود، نمایشگاه کتاب تهران یعنی یک رویداد بزرگی فرهنگی کشور ماست و من برای همه بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب تهران آرزوی توفیق می کنم.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین سوال خبرنگار مهر را درباره اینکه این وزارتخانه چه تسهیلاتی برای ورود ناشران خارجی به کشور و حضور آنها در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انجام دداده است، بی پاسخ گذاشت.

حسین جابری انصاری در ادامه به بازدید از بخش های مختلف بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران پرداخت. این نمایشگاه تا ۲۵ اردیبهشت در شهر آفتاب در جنوب تهران دایر است.