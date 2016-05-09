انتخابات هیئت ورزشی مدارس ۸ استان کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید ارمیان ظهر دوشنبه در حاشیه انتخابات هیئت ورزشی مدارس لرستان در سخنانی کیفیت بخشی به فعالیتهای آموزشی و پرورشی را سیاست آموزش و پرورش اعلام کرد و اظهار داشت: مقام عالی وزارت چند برنامه را برای دستیابی به این هدف مشخص کرده است.

وی در ادامه یکی از اهداف فدراسیون های ورزشی را استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی در توسعه ورزش مدارس عنوان کرد و افزود: در دنیا ورزش بیشتر در اختیار بخش غیر دولتی است و ورود دولت ها بیشتر حمایتی است.

رئیس فدراسیون ورزش مدارس کشور در ادامه به تعامل بالای آموزش و پرورش با نهادهای ورزشی اشاره کرد و گفت: تاکنون انتخابات هیئت ورزشی مدارس در ۸ استان برگزار شده ولی به نظر می رسد عملکرد ورزشی لرستان در صدر قرار داشته باشد.

آرمیان در ادامه به زیر ساختهای مناسب ورزشی در لرستان اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش در توسعه و تجهیز زیر ساخت های ورزش مدارس خیلی خوب کار کرده و سالن های ورزشی موجود در این استان در برخی رشته ها مانند ژیمناستیک در سطح کشور هم بی نظیر است.