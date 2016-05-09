 توسعه علم موسیقی در گرو توجه دولت به استعدادهای جوان است  

به گزارش خبرنگار مهر٬ شهرداد روحانی ظهر دوشنبه در نشست با شهردار رشت و مسئولین فرهنگی این شهر با بیان اینکه بیشتر فعالیت های موسیقی در پایتخت کشور متمرکز شده است اظهار کرد: برای استفاده آسان عموم مردم در تمام سطح کشور٬ اقدام به سفر و اجرای موسیقی کرده ایم.

این هنرمند گیلانی با بیان اینکه تور موسیقی فوق پیش از گیلان در اصفهان و گرگان نیز اجرا شده است افزود: موسیقی جزئی از زندگی انسان ها است و این هنر جزء جدایی ناپذیر روح آدمی بوده که رسیدگی های لازم را برای شکوفایی می طلبد.

روحانی، مردم ایران را جزو معدود ملت های بااستعداد به ویژه در عرصه موسیقی دانست و تصریح کرد: این استعداد در مقایسه با کشور های دیگر قابل لمس است که اگر حمایت ها بیشتر باشد پیشرفت قابل توجهی را در این عرصه در کشور شاهد خواهیم بود.

این استاد موسیقی گفت: برای معرفی و شناسایی هنر موسیقی ایرانی به اقصی نقاط جهان لازم است هزینه هایی به ویژه برای شناسایی استعدادهای جوان صورت گیرد.

وی تاکید کرد: نگاه به جوانان علاقمند و بااستعداد٬ رغبت به توسعه علم موسیقی را افزایش می دهد که این مساله نیز حمایت ها و هزینه های دولتی را می طلبد.

موسیقی گیلان شایستگی دارد در یونسکو به ثبت جهانی برسد

در ادامه این نشست، شهردار رشت با اشاره به قابلیت های هنر موسیقی در شناسایی فرهنگ یک جامعه اظهار کرد: بهترین راه شناسایی فرهنگ های قومی و‌ محلی یک منطقه زنده نگه داشتن موسیقی آن منطقه است.

محمد علی ثابت قدم درباره حمایت دولت از هنر موسیقی و هنرمندان این عرصه خاطر نشان کرد: واقعیت این است که هنر در گیلان بر خلاف صنعت نیاز به سرمایه گذاری ندارد بلکه کالای اقتصادی این استان، هنر گیلان است که می تواند بسیار پرسود و اشتغال زا باشد.

وی افزود: استراتژی امروز مدیریت شهری رشت این است که هزینه هایی انجام شود که انسان محور نباشند و هنر موسیقی به دلیل انسان محور بودن هزینه زیادی ندارد.

ثابت قدم تصریح کرد: می توانیم اقتصاد را به شکلی که درآمد در پی داشته باشد تنظیم کنیم.

شهردار رشت با بیان اینکه موسیقی به دلایل جغرافیایی در مردم گیلان نهفته است، گفت: باید بر این اصالت مردم گیلان، سرمایه گذاری کرد و به تولید ثروت دست پیدا کنیم زیرا تولید ثروت علاوه بر ارزش آفرینی٬ پایدارسازی را نیز به دنبال می آورد.

وی گفت: نگاه ما به کالبد شهری این است که به کمک سازمان های مردم نهاد و سایر اقشار جامعه به بازگشت فرهنگ و هنر دیار خود کمک کنیم.

ثابت قدم تصریح کرد: گیلان شایستگی ثبت موسیقی در یونسکو را دارد مشروط بر اینکه استانداردهای لازم را به دست آورد.

در‌ ادامه این نشست، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت با اشاره به اقدامات ارزشمند شهرداد روحانی در اعتلای موسیقی کشور خواستار احداث بنیادی به نام این هنرمند گیلانی شد و گفت: باید با موسیقی کلاسیک در جهان به شهرت برسیم.

محمد حسن پور با تاکید بر اینکه آینده موسیقی ایران باید بهتر و بیشتر پیش رود ادامه داد: لازم است در زمینه اشاعه آوای غنی و فرهنگ ایرانی تلاش های بیشتری صورت گیرد.

رییس انجمن موسیقی گیلان نیز در ادامه این نشست گفت: باید در ابتدا موسیقی را به شکل بومی و محلی در ایران و سپس در جهان اشاعه داد.

علی احمدی فر افزود: بخش خصوصی باید در راستای همکاری و حمایت از بخش ارکستر بومی و محلی گام بردارد و برای تقویت آن ها مستقیم یا غیر مستقیم تلاش کند.

وی با تاکید بر هویت موسیقی ایرانی تصریح کرد: کشورهای دیگر با هویت سازی در عرصه موسیقی به پیشرفت رسیده اند و ایران که دارای هویت اصیل است باید به راه خود در این حوزه با اقتدار ادامه دهد.

رسیتال پیانو شهرداد روحانی عصر امروز(دوشنبه) در مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء(ص) رشت اجرا می شود.