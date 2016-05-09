ضریب حفاظتی اراضی در کشور ۶۵ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، قباد افشار در نشست مشترک مدیران جهاد کشاورزی استان تهران و سازمان امور اراضی کشور که امروز در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: امسال درصدد هستیم که بتوانیم حوزه تغییر کاربری ها و واگذاری ها را الکترونیکی کنیم.

وی ادامه داد: با نظارت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با مشارکت همه دستگاه ها خصوصا وزارت اطلاعات به دنبال ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت زمین هستیم چراکه وزارت جهاد کشاورزی، شهرسازی، شهرداری ها، دهداری ها و دیگر دستگاه ها باید در یک سامانه هماهنگ شوند و اطلاعات آن ها با هم مرتبط باشد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه بیان داشت: ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت زمین از نفوذ و روزنه های تخلف جلوگیری می کند و این امر یکی از برنامه های مهمی است که در سازمان امور اراضی به عنوان دبیرخانه کارگروه مبارزه با زمین خواری کشور باید پیگیری شود.

قباد افشار با تاکید بر اینکه امیدواریم نظام گردش اطلاعات در زمین در کشور در غالب یک سامانه تعریف شود، بیان داشت: سامانه نظام گردش اطلاعات در زمین در کشور باعث می شود که افراد از روزنه و فاصله بین دستگاه ها سوءاستفاده نکنند و امیدواریم این سامانه طی سال جاری ایجاد شود.

وی به توسعه باغ در اراضی شیب دار در کشور اشاره کرد و گفت: این امر سبب تثبیت خاک، مدیریت بهینه آب و خاک و ... می شود و پیش بینی می کنیم امسال این امر در ۱۵۰ هزار هکتار زمین در سطح کشور انجام شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان داشت: یکی دیگر از کارهایی که باید به شدت پیگیری شود این است که بتوانیم هر اتفاقی که در زمین انجام می شود را با استفاده از نقشه مختصات جغرافیایی تثبیت کنیم تا افراد نتوانند از یک مجوز چندین بار استفاده کنند بنابراین همه مجوزها باید در قالب مختصات معینی باشد.

قباد افشار ادامه داد: اگر این کار صورت بگیرد باعث می شود که زمین را در کشور کاملا تحت مدیریت داشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص پدیده زمین خواری که باید از کشور برچیده شود، گفت: طی دو سال گذشته عملکردها کاملا نشان می دهد که دولت همت جدی در عرصه حوزه حمایت های اعتباری و قانونی داشته است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور به سامانه ۱۳۱ اشاره کرد و بیان داشت: با مشارکت مردم در این سامانه ۸۰ درصد بر حوزه ها مسلط شده ایم.

وی ادامه داد: در سال گذشته پنج میلیون هکتار عکس هوایی تهیه کرده که ۲ میلیون هکتار از آن دارای نقشه است و در حال حاضر به دنبال تهیه نقشه های اطلاعات زمانی هستیم؛ ۲۰ میلیون هکتار زمین های کشاورزی باید عکسبرداری شود که در قالب یک برنامه هفت ساله کل کار را نهایی می کنیم و پیش بینی می کنیم تا سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ عکسبرداری کل کشور را به عنوان مبنای محاسبات دقیق در حوزه اراضی کشاورزی به اتمام برسانیم که این امر پنج سال طول می کشد که تبدیل به نقشه های زمینی شود.

افشار به تجمیع اراضی خرد نیز اشاره کرد و گفت: اراضی خرد اقتصادی نیستند بنابراین باید با تسهیلات به کشاورزان اراضی خرد تجمیع و در قالب زمین های بزرگ مقیاس کار اقتصادی انجام شود؛ تجمیع اراضی خرد از جمله برنامه های اساسی است که در آینده ای نزدیک اجرایی می شود.

وی همچنین به پرونده های قلع و قمع در سال ۹۴ اشاره کرد و بیان داشت: در این خصوص ۱۸ هزار پرونده به مراجه قضایی ارسال شده است و در سال ۹۴ در مقایسه با دو سال قبل زمان رسیدگی به پرونده ها از بیش از یک سال به کمتر از سه ماه تبدیل شده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور به ضریب حفاظتی اشاره کرد و ادامه داد: ضریب حفاظتی در کشور ۶۵ درصد است که باید امسال کامل شود و در استان تهران این میزان قابل توجه است که باید به ۹۰ درصد برسد.

افشار بیان داشت: در استان تهران در شهرهایی نظیر دماوند، شهریار، شمیران، مواجه با هزاران ساخت و ساز غیر مجاز هستیم که در گذشته و در زمان خود با آن برخورد نشده است.

وی عنوان کرد: اگر کشاورزی قصد توسعه فعالیت‌های خود یا ایجاد گلخانه را دارد باید به وی کمک شود و حتی تسهیلات مورد نیاز در اختیار وی قرار گیرد اما اگر فردی قرار است که در اراضی ویلاسازی یا آن را قطعه‌بندی کند و بفروشد باید با آن برخورد شود.

افشار گفت: همچنین برای ایجاد گلخانه در اراضی کشاورزی باید به کشاورز آسان گرفته شود تادیگر به غیر از پروانه جهاد کشاورزی نیاز به پروانه دیگری، برای احداث گلخانه نداشته باشد.

افشار در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه "شهر آفتاب" شهر نیست و در واقع طرح ویژه است، گفت: در این مکان تمام قوانین حفظ و مقررات حقوق زمین حاکمیت دارد.

وی اظهار کرد: مسئولان این طرح نیز خود به سازمان امور اراضی آمده و اعلام کرده‌اند که در این منطقه تغییر کاربری ایجاد می‌شود و شما بروید با آن برخورد کنید.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: به زودی جلسه‌ای با مسئولان شهر آفتاب خواهیم داشت، همچنین بازدیدی نیز از این منطقه به عمل می‌آوریم تا مسائل آن را به صورت دقیق‌تر بررسی کنیم.